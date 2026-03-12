Resident Evil Requiem : Comment changer de point de vue (première et troisième personne) ?

Sur Resident Evil Requiem, il est possible de modifier le point de vue entre la première et troisième personne. Nous vous expliquons comment faire.

Comment changer de point de vue sur Resident Evil Requiem ?

Lancez Resident Evil Requiem sur votre plateforme de jeu.

Chargez votre partie.

Une fois en jeu, ouvrez le menu Pause.

Allez dans Options.

Rendez-vous dans l'onglet « Caméra ».

Dans Perspective et Caméra, changer entre 1ère et 3ème personne. Cette modification peut être réalisée pour Grace comme pour Leon. Des paramètres plus poussés sont proposés si vous cliquez sur 1ère et 3ème personne.



Quel point de vue choisir sur Resident Evil Requiem ?





Les joueurs et les joueuses desont tout à fait libres d'opter pour, en incarnant Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy. D'ailleurs, il est tout à fait possible deen cours de jeu, et donc revenir sur son premier choix.Dans ce qui suit, nous vous expliquonsest une manipulation simple. Celle-ci, qui peut être effectuée à n'importe quel moment en cours de partie, ne vous prendra qu'une poignée de secondes. Mais, voici la marche à suivre pourest plutôt facile, mais modifiera grandement votre expérience de jeu.Choisir entreest un choix totalement personnel. La caméra en vue à la première personne tend à favoriser l'immersion, tandis que celle à la troisième permet de mieux appréhender l'environnement. De plus, jouer en vue à la première personne peut accentuer les séquences effrayantes. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, cela dépendra essentiellement de vos préférences, voire habitudes.Dans tous les cas, vous pouvezquand vous le voulez, ce qui vous donnera la possibilité de vous adapter à la volée et de configurer votre expérience comme vous l'entendez.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.