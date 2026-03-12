Resident Evil Requiem : Comment changer de point de vue (première et troisième personne) ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mars 2026 à 17h32
Sur Resident Evil Requiem, il est possible de modifier le point de vue entre la première et troisième personne. Nous vous expliquons comment faire.
Resident Evil Requiem : Comment changer de point de vue (première et troisième personne) ?
Les joueurs et les joueuses de Resident Evil Requiem sont tout à fait libres d'opter pour la vue à la première personne ou bien la vue à la troisième personne, en incarnant Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy. D'ailleurs, il est tout à fait possible de changer de point de vue (POV) en cours de jeu, et donc revenir sur son premier choix.

Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment changer de point de vue, entre la première et la troisième personne, sur Resident Evil Requiem.

Comment changer de point de vue sur Resident Evil Requiem ?

Changer de point de vue entre la première et la troisième personne sur Resident Evil Requiem est une manipulation simple. Celle-ci, qui peut être effectuée à n'importe quel moment en cours de partie, ne vous prendra qu'une poignée de secondes. Mais, voici la marche à suivre pour modifier le point de vue (première ou troisième personne) sur Resident Evil Requiem :
  • Lancez Resident Evil Requiem sur votre plateforme de jeu.
  • Chargez votre partie.
  • Une fois en jeu, ouvrez le menu Pause.
  • Allez dans Options.
  • Rendez-vous dans l'onglet « Caméra ».
  • Dans Perspective et Caméra, changer entre 1ère et 3ème personne.
    • Cette modification peut être réalisée pour Grace comme pour Leon.
    • Des paramètres plus poussés sont proposés si vous cliquez sur 1ère et 3ème personne.
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Changer le mode de vue sur Resident Evil Requiem est plutôt facile, mais modifiera grandement votre expérience de jeu.

Quel point de vue choisir sur Resident Evil Requiem ?

Choisir entre la vue à la première et la troisième personne sur Resident Evil Requiem est un choix totalement personnel. La caméra en vue à la première personne tend à favoriser l'immersion, tandis que celle à la troisième permet de mieux appréhender l'environnement. De plus, jouer en vue à la première personne peut accentuer les séquences effrayantes. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, cela dépendra essentiellement de vos préférences, voire habitudes.

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Dans tous les cas, vous pouvez modifier le point de vue entre la première et la troisième personne sur Resident Evil Requiem quand vous le voulez, ce qui vous donnera la possibilité de vous adapter à la volée et de configurer votre expérience comme vous l'entendez.

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Clémence Usseglio

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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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