Resident Evil Requiem : Comment aiguiser la hache de Leon ?

Nous vous indiquons comment aiguiser la hache de Leon sur Resident Evil Requiem sur les diverses plateformes.

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Comment aiguiser la hache de Leon sur Resident Evil Requiem ?

Aiguiser la hache de Leon sur PS5 : L1 + Touche Carré.

: Aiguiser la hache de Leon sur Xbox Series : LB + Touche Croix.

: Aiguiser la hache de Leon sur Nintendo Switch 2 : L + Y

: Aiguiser la hache de Leon sur PC : E (par défaut)

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Pourquoi aiguiser la hache de Leon sur Resident Evil Requiem ?

Durant leur périple aux côtés de Grace et Leon sur, les joueurs et les joueuses peuvent obtenir et utiliser diverses armes, allant du pistolet au lance-roquettes. En plus des équipements principaux, les protagonistes ont accès à des armes de corps à corps, dont la hache avec Leon. D'ailleurs,, afin de pouvoir effectuer un mouvement précis. Néanmoins, il se peut que vous ne sachiez pas ou plus comment faire.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquonssur consoles comme sur PC.Surest une action qui ne prend que quelques secondes, mais peut-être relativement importante à réaliser, et ce, tout au long de l'aventure. D'ailleurs, il est tout à fait possible d'effectuer cette manipulation en combat. Mais, voicien fonction de votre plateforme de jeu :Comme vous avez pu le constater, notamment en ouvrant l'inventaire de Leon, la hache dudit personnage dispose d'une jauge de durabilité. Celle-ci baisse progressivement, et ce, à mesure que vous utilisez. Cette arme de corps à corps est relativement intéressante car elle vous permet de parer les attaques ennemies, mais aussi d'infliger des dégâts de mêlée à vos adversaires (vous permettant de sauver quelques munitions, au passage).Si la jauge de durabilité deest trop basse, vous ne pourrez plus effectuer de parade, ouvrir les armoires en bois ou bien éliminer les ennemis. De ce fait, il est relativement important d', et ce, assez régulièrement. Comme vous l'aurez compris, cette arme pourrait vous être d'une grande utilité dans diverses situations.Pour conclure, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.