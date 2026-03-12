Resident Evil Requiem : Comment aiguiser la hache de Leon ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mars 2026 à 15h43
Nous vous indiquons comment aiguiser la hache de Leon sur Resident Evil Requiem sur les diverses plateformes.
Resident Evil Requiem : Comment aiguiser la hache de Leon ?
Durant leur périple aux côtés de Grace et Leon sur Resident Evil Requiem, les joueurs et les joueuses peuvent obtenir et utiliser diverses armes, allant du pistolet au lance-roquettes. En plus des équipements principaux, les protagonistes ont accès à des armes de corps à corps, dont la hache avec Leon. D'ailleurs, la hache de Leon peut être aiguisée, afin de pouvoir effectuer un mouvement précis. Néanmoins, il se peut que vous ne sachiez pas ou plus comment faire.

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Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment aiguiser la hache de Leon sur Resident Evil Requiem sur consoles comme sur PC.

Comment aiguiser la hache de Leon sur Resident Evil Requiem ? 

Sur Resident Evil Requiem, aiguiser la hache de Leon est une action qui ne prend que quelques secondes, mais peut-être relativement importante à réaliser, et ce, tout au long de l'aventure. D'ailleurs, il est tout à fait possible d'effectuer cette manipulation en combat. Mais, voici comment aiguiser la hache de Leon sur Resident Evil Requiem en fonction de votre plateforme de jeu : 
  • Aiguiser la hache de Leon sur PS5
    • L1 + Touche Carré.
  • Aiguiser la hache de Leon sur Xbox Series
    • LB + Touche Croix.
  • Aiguiser la hache de Leon sur Nintendo Switch 2
    • L + Y
  • Aiguiser la hache de Leon sur PC
    • E (par défaut)
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Pourquoi aiguiser la hache de Leon sur Resident Evil Requiem ? 

Comme vous avez pu le constater, notamment en ouvrant l'inventaire de Leon, la hache dudit personnage dispose d'une jauge de durabilité. Celle-ci baisse progressivement, et ce, à mesure que vous utilisez la hache de Leon. Cette arme de corps à corps est relativement intéressante car elle vous permet de parer les attaques ennemies, mais aussi d'infliger des dégâts de mêlée à vos adversaires (vous permettant de sauver quelques munitions, au passage).

Si la jauge de durabilité de la hache de Leon est trop basse, vous ne pourrez plus effectuer de parade, ouvrir les armoires en bois ou bien éliminer les ennemis. De ce fait, il est relativement important d'aiguiser la hache de Leon sur Resident Evil Requiem, et ce, assez régulièrement. Comme vous l'aurez compris, cette arme pourrait vous être d'une grande utilité dans diverses situations.

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Pour conclure, rappelons que Resident Evil Requiem est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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