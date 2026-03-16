Resident Evil Requiem cartonne et est un nouvel exploit pour la franchise

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 mars 2026 à 14h38
Capcom a, récemment, dévoilé de nouveaux chiffres de vente concernant Resident Evil Requiem, qui réussit un exploit pour la licence.
Resident Evil Requiem cartonne et est un nouvel exploit pour la franchise
Disponible depuis la fin du mois de février 2026, Resident Evil Requiem, qui était très attendu par les fans de la franchise et par les néophytes, est un véritable succès critique ainsi que commercial. D'ailleurs, Capcom a partagé une nouvelle statistique à propos des ventes de Resident Evil Requiem, qui devient un record pour la licence.

Un succès commercial d'envergure pour Resident Evil Requiem

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Dans un récent communiqué officiel, Capcom a, effectivement, révélé que Resident Evil Requiem s'est écoulé à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde entier. Ce chiffre a ainsi été atteint en moins d'une vingtaine de jours, étant donné que cet opus Resident Evil Requiem est sorti le 27 février dernier. De plus, Capcom précise que Resident Evil Requiem a réussi un très bel exploit : « le temps le plus court jamais enregistré par un titre de la série pour atteindre ce cap ».

Pour rappel, en seulement quelques jours après son lancement, Resident Evil Requiem culminait à cinq millions de copies vendues. Nul doute, d'ailleurs, que ce chiffre grimpera encore, car certains joueurs et joueuses n'ont pas encore sauté le pas.

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Resident Evil Requiem n'a pas encore dit son dernier mot...

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Par ailleurs, Capcom déclare avoir prévu « de mettre en place plusieurs mesures, telles qu'un soutien continu et du contenu supplémentaire, afin que les joueurs puissent continuer à profiter du jeu plus longtemps ». D'ailleurs, et comme vous le savez probablement déjà, une extension narrative pour Resident Evil Requiem est actuellement en cours de développement, mais ne possède pas encore de date de sortie précise.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que Nintendo Switch 2. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :
  • PC
    • Édition Standard → 37,69 € au lieu de 70 €, soit 46 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
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  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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