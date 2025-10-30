Resident Evil Requiem annonce ses éditions, avec un skin de Lady Dimitrescu

Resident Evil Requiem a, récemment, dévoilé ses éditions, avec leur contenu précis et leur prix.

Les éditions de Resident Evil Requiem détaillées

Le jeu de base, Resident Evil Requiem.

Tenue de Grace : Apocalypse (bonus de précommande).

Kit Deluxe : 5 tenues, dont une de Lady Dimitrescu pour Grace. 2 filtres, dont le filtre « Apocalypse ». 4 skins d'arme, dont le skin d'arme (S&S M232) « Apocalypse ». 2 porte-bonheur, dont le porte-bonheur « Mr. Raccoon ». Documents : Lettres de 1998.



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Un pack Resident Evil à destination de la Switch 2

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Alors qu'il reste encore plusieurs mois à patienter avant de pouvoir découvrir les aventures de Grace Ashcroft, Capcom a déjà révéléLes joueurs et les joueuses peuvent dès à présent précommandersur les différents stores (PlayStation Store, Microsoft Store, Epic Games Store et Nintendo eShop). D'ailleurs, ces derniers récupéreront le costume « Apocalypse » pour Grace, qui fait office de bonus de précommande. En plus de la version Standard, Capcom a prévu une édition Deluxe pour, dont le contenu est le suivant :D'après les informations disponibles, l'édition Standard deest proposée à 79,99 € et celle Deluxe à 89,99 € sur consoles. Celles-ci coûtent 10 euros de moins sur PC, notamment sur Steam et sur l'Epic Games Store.En complément, sachez qu'un bundle, soit Resident Evil Generation Pack, pour Nintendo Switch 2 a été annoncé, notamment via une récente publication sur le compte Twitter/X de Nintendo. Ce pack contient les deux derniers opus, c'est-à-dire Resident Evil 7 Biohazard et Resident Evil Village en édition Gold, en plus de. Une manette Pro Nintendo Switch 2 aux couleurs du titre se rendra, par ailleurs, disponible à la fin du mois de février de l'année prochaine.Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.