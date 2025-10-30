Resident Evil Requiem annonce ses éditions, avec un skin de Lady Dimitrescu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 octobre 2025 à 11h58
Resident Evil Requiem a, récemment, dévoilé ses éditions, avec leur contenu précis et leur prix.
Resident Evil Requiem annonce ses éditions, avec un skin de Lady Dimitrescu
Alors qu'il reste encore plusieurs mois à patienter avant de pouvoir découvrir les aventures de Grace Ashcroft, Capcom a déjà révélé les éditions prévues pour Resident Evil Requiem, dont l'une d'entre elles contient un skin à l'effigie de Lady Dimitrescu.

Les éditions de Resident Evil Requiem détaillées

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Les joueurs et les joueuses peuvent dès à présent précommander Resident Evil Requiem sur les différents stores (PlayStation Store, Microsoft Store, Epic Games Store et Nintendo eShop). D'ailleurs, ces derniers récupéreront le costume « Apocalypse » pour Grace, qui fait office de bonus de précommande. En plus de la version Standard, Capcom a prévu une édition Deluxe pour Resident Evil Requiem, dont le contenu est le suivant : 
  • Le jeu de base, Resident Evil Requiem.
  • Tenue de Grace : Apocalypse (bonus de précommande).
  • Kit Deluxe :
    • 5 tenues, dont une de Lady Dimitrescu pour Grace.
    • 2 filtres, dont le filtre « Apocalypse ».
    • 4 skins d'arme, dont le skin d'arme (S&S M232) « Apocalypse ».
    • 2 porte-bonheur, dont le porte-bonheur « Mr. Raccoon ».
    • Documents : Lettres de 1998.
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D'après les informations disponibles, l'édition Standard de Resident Evil Requiem est proposée à 79,99 € et celle Deluxe à 89,99 € sur consoles. Celles-ci coûtent 10 euros de moins sur PC, notamment sur Steam et sur l'Epic Games Store.

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