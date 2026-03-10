Resident Evil Requiem a failli être un jeu en ligne et en monde ouvert

Fut un temps, Capcom pensait faire de Resident Evil Requiem un jeu en ligne, proposant un monde ouvert.
Disponible depuis la fin du mois de février 2026, Resident Evil Requiem
est un vrai succès critique ainsi que commercial. Et si la formule actuelle, avec deux personnages jouables et deux aspects distincts (horreur et action), est saluée, Capcom a bien failli faire de Resident Evil Requiem un tout autre jeu avec une dimension en ligne et un monde ouvert
.
Resident Evil Requiem aurait pu être un jeu en monde ouvert et en ligne...
En effet, dans une récente vidéo publiée sur le portail Resident Evil
, Koshi Nakanishi, le directeur de Resident Evil Requiem, a dit quelques mots à propos du développement de ce nouvel opus. Ainsi, Koshi Nakanishi a expliqué que les développeurs ont imaginé faire de Resident Evil Requiem un jeu en ligne avec un monde ouvert, au début de sa création
: « des choses comme un Resident Evil en ligne ou un Resident Evil en monde ouvert, que nous avons passé un certain temps à expérimenter
».
Des éléments qui auraient pu plaire à certains joueurs, et déplaire à d'autres (voire à la majorité). Fort heureusement, Capcom a fait marche arrière et a changé ses plans.
... Mais un revirement de situation a eu lieu
Pour autant, et comme expliqué par Koshi Nakanishi, Capcom a changé d'avis en cours de développement, et ce, en raison des désirs de la communauté
: « Au final, même si nous avions quelques concepts intéressants, nous avons réalisé que ce n'était pas ce que les fans voulaient voir ou jouer. Nous sommes donc retournés à la case départ
». Et ce revirement de situation a été plus que bénéfique, au vu de l'excellente réception et des très bons retours sur Resident Evil Requiem
. Pour rappel, ce nouvel opus a passé la barre des 5 millions de copies vendues dans le monde entier en une petite poignée de jours.
Pour conclure, rappelons que Resident Evil Requiem
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :
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commentaires (2)
Faux.
Faut.