Resident Evil Requiem a failli être open-world et multijoueur, Capcom révèle les coulisses d'un virage radical

Capcom a envisagé Resident Evil Requiem comme un jeu en monde ouvert et multijoueur, avant de changer radicalement de direction pour revenir à l'essentiel : l'horreur solo. Un choix qui semble logique et a potentiellement éviter un cauchemar pour les joueurs.
Alors que Resident Evil Requiem
s'est largement dévoilé ces derniers jours, et que sa sortie est très attendue, Capcom s'est laissé aller à quelques confessions sur les coulisses de développement du neuvième opus de la célèbre franchise d'horreur. Dans une récente vidéo intitulée Creators' Message, le réalisateur Koshi Nakanishi a révélé que le jeu a longtemps exploré des concepts radicalement différents avant d'être repensé entièrement en 2021
.
Un virage radical pour satisfaire les fans
Au fil des rumeurs précédant l'annonce officielle du jeu, il a souvent été question d'un Resident Evil en monde ouvert
, voire doté de fonctionnalités multijoueur. Des idées intrigantes sur le papier, mais qui ne semblaient pas correspondre aux attentes des fans historiques de la série, attachés à une expérience immersive centrée sur l'horreur. Koshi Nakanishi explique :
Vous avez probablement entendu certaines rumeurs : un Resident Evil online, ou en monde ouvert. Nous avons effectivement expérimenté ces idées pendant un certain temps. Bien qu'elles soient intéressantes, nous nous sommes rendu compte que ce n'était pas ce que les fans voulaient voir ou jouer. Nous avons donc décidé de revenir à zéro, ce qui nous a finalement conduits à Resident Evil Requiem.
Cette décision confirme la volonté de Capcom de se concentrer pleinement sur une expérience horrifique classique
, sans compromis sur l'immersion ou l'ambiance pesante qui ont fait la renommée de la licence.
Une aventure solo traditionnelle assumée
Le producteur du jeu, Masachika Kawata, a quant à lui souligné que Resident Evil Requiem sera une aventure purement solo
. Le titre se concentrera exclusivement sur une histoire immersive et angoissante, incarnée par la nouvelle protagoniste, Grace Ashcroft
.
Si certains fans espéraient voir Leon Kennedy dans le rôle principal
, Capcom a jugé qu'il n'était pas adapté à l'ambiance plus horrifique de ce nouvel opus, bien que des rumeurs persistent sur sa présence éventuelle en tant que personnage secondaire jouable.
Un retour aux sources attendu par la communauté
Cette révélation sur le développement du jeu démontre à quel point Capcom tient compte des attentes de sa communauté
. Après avoir expérimenté des formats variés par le passé, Resident Evil Requiem semble désormais parti pour être un hommage assumé aux origines de la série
, avec une emphase particulière sur l'horreur, la tension constante et l'atmosphère sombre qui ont fait le succès des premiers épisodes.
La sortie officielle est prévue pour le 27 février 2026
, sur PS5, Xbox Series et PC
. Les joueurs auront d'ailleurs l'occasion de tester le jeu lors de la prochaine édition de la Gamescom, qui aura lieu du 20 au 24 août 2025.
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