Capcom attend 2027 pour décider du sort de la licence Resident Evil

Alors que Resident Evil Requiem vient de sortir, Capcom regarde déjà vers l'avenir. Selon des rumeurs insistantes, l'éditeur japonais attendrait la sortie du remake de Code: Veronica en 2027 pour organiser une réunion cruciale qui définira la direction des prochains opus de la célèbre saga d'horreur.

Une stratégie dictée par les données et les retours

(1/2) Capcom is a very data based company. They definitely have a bunch of things being measured by RE9, like past RE games. And paying attention to reviews, general feedback, sure they'll have a survey for RE9 pretty soon to give feedback.



There's a big meeting for the series https://t.co/5nVe2Hky8q — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 1, 2026













L'importance capitale du remake de Code: Veronica

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La machine Capcom ne s'arrête jamais, et si l'on en croit les bruits de couloir, l'avenir de la franchise horrifique la plus célèbre du jeu vidéo est actuellement en pleine analyse. Alors quevient tout juste d'arriver sur nos consoles et PC, l'éditeur japonais préparerait le terrain pour la prochaine décennie. C'est en tout cas ce qu'affirme l'insider réputé Dusk Golem,Capcom est connu pour être une société pragmatique, pilotée par les chiffres. Selon les informations divulguées, l'éditeur scrute actuellement une variété d'indicateurs analytiques, allant des notes de la presse aux retours directs des joueurs, pour sculpter le visage des futurs jeux.Dusk Golem précise d'ailleurs sur les réseaux sociaux que « Capcom est une entreprise très axée sur les données. Ils mesurent certainement un tas de choses sur RE9, comme pour les précédents jeux RE. Ils prêtent attention aux critiques, aux retours généraux, et je suis sûr qu'ils lanceront bientôt un sondage pour RE9 afin de recueillir des avis. » Les succès des derniers épisodes estampillés Resident Evil, notamment les remakes, confortent Capcom dans sa direction actuelle.. Toujours selon l'insider, une réunion majeure est prévue cette année-là pour décider de la marche à suivre. Pourquoi 2027 ?. Ce titre, réclamé par les joueurs depuis la refonte de Resident Evil 2, serait actuellement « bien avancé » dans son développement et viserait une sortie au premier semestre 2027. Notez toutefois que l'arrivée de ce remake n'est pas officielleCe remake ne serait donc pas un simple projet nostalgique pour faire patienter les joueurs,. L'opus original, sorti en 2000 sur Dreamcast, occupe une place particulière dans le cœur des puristes puisqu'il met en scène la réunion de Claire et Chris Redfield face à Umbrella, constituant la véritable suite scénaristique de la trilogie originale.La réception de cette version modernisée sera donc déterminante pour valider les choix de design et de narration que Capcom adoptera pour les épisodes post-2027.En guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 27 février 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :