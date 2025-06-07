Resident Evil 9 officialisé : Requiem se dévoile avec un trailer glaçant et une date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 juin 2025 à 01h34
Pour conclure le Summer Game Fest 2025, Capcom a décidé d'enfin lever le voile du prochain opus de la saga Resident Evil. Celui-ci se nommera Requiem et promet d'être encore plus intense. Cerise sur le gâteau, nous avons une date de sortie.
Resident Evil 9 officialisé : Requiem se dévoile avec un trailer glaçant et une date de sortie
L'annonce était attendue par les fans avec impatience, et elle est enfin tombée lors du Summer Game Fest : Resident Evil 9 existe bel et bien, il s'appelle Resident Evil Requiem, et sa sortie est prévue pour le vendredi 27 février 2026. Capcom renoue ainsi avec sa série principale après les rumeurs persistantes de remakes de Zero ou Code Veronica.

Resident Evil revient aux sources

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La bande-annonce diffusée pendant l'événement marque un changement radical par rapport aux deux précédents volets, Resident Evil 7 et Resident Evil Village. Finies les expérimentations débridées et l'excentricité gothique : avec Resident Evil Requiem, Capcom semble vouloir revenir à une ambiance plus sombre, sérieuse et anxiogène, fidèle à l'essence même de la franchise.

Cette première bande-annonce laisse transparaître une atmosphère pesante et oppressante, loin des vampires, loups-garous et autres créatures extravagantes apparues dans Village. Les environnements semblent plus intimistes, les menaces plus insidieuses, et les enjeux davantage ancrés dans le réel.

Un nom qui interpelle : Alyssa Ashcroft de retour ?

Plus intéressant encore, un nom entendu furtivement dans ce premier aperçu a éveillé l'attention des vétérans : Alyssa Ashcroft. Cette journaliste, apparue initialement dans Resident Evil Outbreak, pourrait signer un retour marquant dans ce neuvième épisode numéroté.

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Cela soulève de nombreuses questions sur la continuité narrative et sur les liens que ce volet pourrait entretenir avec les spin-offs de la série. Resident Evil Requiem promet donc, dès ses premières images, une intrigue riche, portée par des personnages emblématiques de l'univers.

Date de sortie déjà fixée

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Capcom n'a pas seulement dévoilé le nom et l'ambiance du jeu : l'éditeur japonais a aussi officialisé la date de sortie de ce nouveau chapitre tant attendu. Resident Evil Requiem arrivera ainsi sur nos PC et consoles dès le 27 février 2026, et marquera sans aucun doute l'un des moments forts du calendrier vidéoludique de l'année prochaine.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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