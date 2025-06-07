Resident Evil 9 officialisé : Requiem se dévoile avec un trailer glaçant et une date de sortie

Pour conclure le Summer Game Fest 2025, Capcom a décidé d'enfin lever le voile du prochain opus de la saga Resident Evil. Celui-ci se nommera Requiem et promet d'être encore plus intense. Cerise sur le gâteau, nous avons une date de sortie.
L'annonce était attendue par les fans avec impatience, et elle est enfin tombée lors du Summer Game Fest : Resident Evil 9 existe bel et bien
, il s'appelle Resident Evil Requiem
, et sa sortie est prévue pour le vendredi 27 février 2026
. Capcom renoue ainsi avec sa série principale après les rumeurs persistantes de remakes de Zero ou Code Veronica.
Resident Evil revient aux sources
La bande-annonce diffusée pendant l'événement marque un changement radical par rapport aux deux précédents
volets, Resident Evil 7 et Resident Evil Village. Finies les expérimentations débridées et l'excentricité gothique : avec Resident Evil Requiem
, Capcom semble vouloir revenir à une ambiance plus sombre, sérieuse et anxiogène, fidèle à l'essence même de la franchise.
Cette première bande-annonce laisse transparaître une atmosphère pesante et oppressante, loin des vampires, loups-garous et autres créatures extravagantes apparues dans Village. Les environnements semblent plus intimistes, les menaces plus insidieuses, et les enjeux davantage ancrés dans le réel.
Un nom qui interpelle : Alyssa Ashcroft de retour ?
Plus intéressant encore, un nom entendu furtivement dans ce premier aperçu a éveillé l'attention des vétérans : Alyssa Ashcroft
. Cette journaliste, apparue initialement dans Resident Evil Outbreak, pourrait signer un retour marquant dans ce neuvième épisode numéroté.
Cela soulève de nombreuses questions sur la continuité narrative et sur les liens que ce volet pourrait entretenir avec les spin-offs de la série. Resident Evil Requiem promet donc, dès ses premières images, une intrigue riche, portée par des personnages emblématiques de l'univers
.
Date de sortie déjà fixée
Capcom n'a pas seulement dévoilé le nom et l'ambiance du jeu : l'éditeur japonais a aussi officialisé la date de sortie de ce nouveau chapitre tant attendu
. Resident Evil Requiem
arrivera ainsi sur nos PC et consoles dès le 27 février 2026
, et marquera sans aucun doute l'un des moments forts du calendrier vidéoludique de l'année prochaine.
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