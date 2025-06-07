Resident Evil 9 officialisé : Requiem se dévoile avec un trailer glaçant et une date de sortie

Pour conclure le Summer Game Fest 2025, Capcom a décidé d'enfin lever le voile du prochain opus de la saga Resident Evil. Celui-ci se nommera Requiem et promet d'être encore plus intense. Cerise sur le gâteau, nous avons une date de sortie.

Resident Evil revient aux sources

Un nom qui interpelle : Alyssa Ashcroft de retour ?

Date de sortie déjà fixée

L'annonce était attendue par les fans avec impatience, et elle est enfin tombée lors du Summer Game Fest :, il s'appelle, et sa sortie est prévue pour le. Capcom renoue ainsi avec sa série principale après les rumeurs persistantes de remakes de Zero ou Code Veronica.La bande-annonce diffusée pendant l'événement marquevolets, Resident Evil 7 et Resident Evil Village. Finies les expérimentations débridées et l'excentricité gothique : avec, Capcom semble vouloir revenir à une ambiance plus sombre, sérieuse et anxiogène, fidèle à l'essence même de la franchise.Cette première bande-annonce laisse transparaître une atmosphère pesante et oppressante, loin des vampires, loups-garous et autres créatures extravagantes apparues dans Village. Les environnements semblent plus intimistes, les menaces plus insidieuses, et les enjeux davantage ancrés dans le réel.Plus intéressant encore, un nom entendu furtivement dans ce premier aperçu a éveillé l'attention des vétérans :. Cette journaliste, apparue initialement dans Resident Evil Outbreak, pourrait signer un retour marquant dans ce neuvième épisode numéroté.Cela soulève de nombreuses questions sur la continuité narrative et sur les liens que ce volet pourrait entretenir avec les spin-offs de la série.Capcom n'a pas seulement dévoilé le nom et l'ambiance du jeu :arrivera ainsi sur nos PC et consoles dès le, et marquera sans aucun doute l'un des moments forts du calendrier vidéoludique de l'année prochaine.