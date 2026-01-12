Les 25 jeux les plus attendus de la rédaction en 2026

L'année 2026 est là, avec ses nombreux jeux qui débarqueront progressivement. Nous vous proposons une liste des titres les plus attendus cette année par la rédaction de GAMEWAVE, pour potentiellement agrandir votre liste de souhaits.

Les jeux plus plus attendus de 2026 de GAMEWAVE

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Resident Evil Requiem

Date de sortie → 27 février 2026

→ 27 février 2026 Plateforme(s) → PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2

Pokémon Pokopia

Date de sortie → 5 mars 2026

→ 5 mars 2026 Plateforme(s) → Nintendo Switch 2









Marvel's Wolverine

Date de sortie → Automne 2026

→ Automne 2026 Plateforme(s) → PS5

The Blood of Dawnwalker

Date de sortie → 2026

→ 2026 Plateforme(s) → PS5, Xbox Series et PC























Fire Emblem Fortune's Weave

Date de sortie → 2026

→ 2026 Plateforme(s) → Nintendo Switch 2

Resonance: A Plague Tale Legacy

Date de sortie → 2026

→ 2026 Plateforme(s) → PS5, Xbox Series et PC

REANIMAL

Date de sortie → 13 février 2026

→ 13 février 2026 Plateforme(s) → PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2











PVKK

Date de sortie → 3e trimestre 2026

→ 3e trimestre 2026 Plateforme(s) → PC

GTA 6

Date de sortie → 19 novembre 2026

→ 19 novembre 2026 Plateforme(s) → PS5 et Xbox Series

















Light No Fire

Date de sortie → 2026

→ 2026 Plateforme(s) → PC

Begraved

Date de sortie → 2026

→ 2026 Plateforme(s) → PC













Petit Planet

Date de sortie → 2026

→ 2026 Plateforme(s) → PC et mobile



Kingmakers

Date de sortie → 2026

→ 2026 Plateforme(s) → PC

Rooted

Date de sortie → 2026

→ 2026 Plateforme(s) → PC

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Date de sortie → 2026

→ 2026 Plateforme(s) → PS5, Xbox Series et PC

Beast of Reincarnation

Date de sortie → 2026

→ 2026 Plateforme(s) → PS5, Xbox Series et PC

MIO: Memories in Orbit

Date de sortie → 20 janvier 2026

→ 20 janvier 2026 Plateforme(s) → PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

















World of Warcraft : Midnight

Date de sortie → 2 mars 2026

→ 2 mars 2026 Plateforme(s) → PC

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflexion

Date de sortie → 13 mars 2026

→ 13 mars 2026 Plateforme(s) → PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2

Pokémon Winds & Waves

Date de sortie → 2026

→ 2026 Plateforme(s) → Nintendo Switch 2

Pragmata

Date de sortie → 24 avril 2026

→ 24 avril 2026 Plateforme(s) → PS5, Xbox Series et PC













Phantom Blade Zero

Date de sortie → 9 septembre 2026

→ 9 septembre 2026 Plateforme(s) → PS5 et PC

Pokémon Champions

Date de sortie → 2026

→ 2026 Plateforme(s) → Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Mortal Shell 2

Date de sortie → 2026

→ 2026 Plateforme(s) → PS5, Xbox Series et PC

Hell Let Loose: Vietnam

Date de sortie → 2026

→ 2026 Plateforme(s) → PS5, Xbox Series et PC

À l'instar des précédentes, l'année 2026 va être encore très chargée en termes de sorties, bien que le planning complet s'affinera au fil des mois. Ainsi, nous pouvons nous attendre aux retours de grandes licences, comme GTA, mais aussi à des titres indépendants, qui pourraient tout autant tirer leur épingle du jeu.D'ailleurs, nous vous proposons, que ce soit par un ou par plusieurs rédacteurs. Il y a, évidemment, de grands classiques, mais aussi des productions vidéoludiques moins connues du grand public. De quoi, potentiellement, agrandir votre liste de souhaits ou, tout du mois, attiser votre curiosité.Avant d'entrer dans les détails, sachez que nous ne mentionnons dans cet article que des jeux dont la fenêtre de sortie 2026 a été indiquée de manière nette, ou bien des titres qui arriveront très (très) certainement cette année. Comme vous pourrez le constater, nous ne parlons pas de remakes, de portages ou encore de DLC/extensions.Neuvième opus de la série principale de la célèbre licence de Capcom, Resident Evil Requiem offre un retour à Raccoon City, aux côtés de deux personnages : Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy. L'aventure proposée, dont le gameplay reprendra les mécaniques de la série, promet des heures d'angoisse.Jeu de simulation, souvent comparé à Animal Crossing ou encore à Minecraft, Pokémon Pokopia ravira très certainement les amateurs de la licence et les fans de jeux dits « cozy ». En tant que Métamorph, les joueurs et les joueuses devront bâtir leur propre monde, et ce, à l'aide de divers Pokémon.Développé par les créateurs de Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man 2 et Marvel's Spider-Man: Miles Morales, soit Insomniac Games, Marvel's Wolverine promet une aventure musclée et intense en compagnie de Logan, alias Wolverine.Développé par Rebel Wolves, un studio fondé par l'ancien directeur de The Witcher 3: Wild Hunt, The Blood of Dawnwalker nous invite pour un périple de 30 jours et 30 nuits, durant lequel nous incarnons Coen, soit un Pénombral (ni tout à fait humain ni tout à fait vampire), qui doit venger sa famille.Annoncé au cours de l'année 2025, Fire Emblem Fortune's Weave est une toute nouvelle entrée pour la fameuse franchise. Cet opus, qui mettra en scène plusieurs personnages, propose une histoire centrée sur les Jeux Héroïques. Encore très mystérieux, Fire Emblem Fortune's Weave est prévu pour 2026, aux dernières nouvelles.Faisant office de préquelle, Resonance: A Plague Tale Legacy placera la communauté aux commandes de Sophia, une jeune pillarde rencontrée dans le deuxième opus de la série principale. La protagoniste se rendra sur l'île du Minotaure, où l'attendront des épreuves mortelles, et donc des combats ainsi que des mystères.Nouvelle production vidéoludique de Tarsier Studios, à qui nous devons Little Nightmares et Little Nightmares 2, REANIMAL s'annonce déjà comme un jeu coopératif très sombre, dans lequel nous incarnons un frère et une sœur, ayant pour objectif de retrouver et sauver leurs amis disparus.Développé par Bippinbits et édité par Kepler Interactive, PVKK (ou Planetenverteidigungskanonenkommandant) place les joueurs et les joueuses en tant que soldat artilleur, confiné dans un bunker de défense. Leur objectif ? Défendre le monde en utilisant à bon escient le canon de défense planétaire, ce qui exigera d'améliorer son bunker et de faire des choix aux conséquences plus ou moins importantes.Difficile de ne pas lister GTA 6 dans les jeux les plus attendus de la rédaction GAMEWAVE. Et, comme vous le savez, la patience est de rigueur : victime de reports, ce n'est qu'au mois de novembre 2026 que les aventures du couple, Jason Duval et Lucia Caminos, à Leonida, se rendront disponibles.Prochain projet vidéoludique des créateurs de No Man's Sky, soit Hello Games, Light No Fire s'annonce déjà comme un jeu ambitieux, qui risque fortement d'accaparer de nombreux joueurs et joueuses. Considéré comme un jeu d'aventure, d'exploration et de survie, et ce, en monde ouvert, Light No Fire permettra d'arpenter une planète de la taille de la Terre, en solo comme en multijoueur.Catégorisé comme un dungeon crawler, jouable en coopération, Begraved invitera la communauté à piller des cryptes. Toutefois, cela ne sera pas aussi simple que cela car des pièges et des créatures attendent les joueurs au sein de ces endroits aussi isolés que sombres. Le titre de Grip Jaw, devant arriver en accès anticipé, nous laissera également l'opportunité d'aménager notre base.Jeu de simulation développé par HoYoverse (Genshin Impact), Petit Planet va très certainement trouver preneur auprès des fans de jeux « cozy ». Avec ses mécaniques dignes du genre, notamment des activités telles que la pêche, la culture, la cuisine et bien d'autres, Petit Planet est prévu sur PC et mobile.Développé par Redemption Road et édité par tinyBuild, Kingmakers, qui est considéré comme un jeu bac à sable d'action et de stratégie, nous fait voyager au Moyen-Âge, mais avec un contre-pied intéressant : les joueurs et les joueuses devront changer le cours de l'histoire, afin d'empêcher l'apocalypse, et ce, à l'aide d'un arsenal d'armes très moderne.Jeu de survie solo et multijoueur, Rooted, qui est développé ainsi qu'édité par Headlight Studio, proposera aux joueurs et aux joueuses d'explorer un monde post-apocalyptique, à la recherche de la moindre ressource. L'objectif ultime étant, bien évidemment, de survivre. Ce qui demandera de fabriquer, casser et construire des structures diverses.Annoncé pour la toute première fois lors de la cérémonie des Game Awards 2025, Tomb Raider: Legacy of Atlantis est un reboot du jeu Tomb Raider sorti en 1996 et est développé sur le moteur Unreal Engine 5. Dans cet opus, Lara Croft arpente de nombreux lieux à la recherche des morceaux du Scion, un objet ancien qui contiendrait une puissance incommensurable.Considéré comme un jeu de rôle et d'action, Beast of Reincarnation est développé par Game Freak et édité par Fictions. L'aventure, qui se fera en compagnie d'Emma et de son chien Koo, proposera à la communauté de parcourir un Japon post-apocalyptique. Un périple semé d'embûches, tant de nombreuses créatures se dresseront sur le chemin de ce duo.Metroidvania des français de chez Douze Dixièmes, MIO: Memories in Orbit transporte la communauté dans l'Arche, soit un vaisseau aux dimensions gigantesques et peuplé de machines hors de contrôle. C'est aux commandes de MIO, décrit comme un petit robot agile et aux capacités incroyables, que nous devrons explorer cet endroit pour percer ses secrets.World of Warcraft doit accueillir l'extension Midnight, au début du mois de mars 2026. Ce contenu additionnel proposera de multiples nouveautés : de nouvelles zones, la race alliée Haranir, ou encore la nouvelle spécialisation pour les chasseurs/chasseuses de démons sont au programme. Sans oublier, bien évidemment, le système de logis (housing).Nouvel opus de la série des Monster Hunter Stories, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection nous permet d'incarner un Rider, capable de faire éclore des monstres et nouer des relations avec eux. L'histoire nous place deux siècles après un conflit d'envergure, soit au moment où deux Rathalos jumeaux, une espèce pourtant pensée disparue, naissent, et ce, depuis un même œuf.Marquant l'arrivée de la 10ème génération de la licence, Pokémon Winds & Waves, qui fut victime d'un leak massif, serait prévu pour cette année 2026. Selon les rumeurs, ce nouvel opus pourrait proposer de nouvelles mécaniques de jeu, un monde généré de façon procédural, mais aussi de nouvelles créatures, soient les « Seed Pokémon ». Encore bien mystérieux, Pokémon Winds & Waves fait, bien évidemment, partie des jeux les plus attendus de 2026.Développé et édité par Capcom, Pragmata est une toute nouvelle IP qui nous offre un scénario centré autour de l'astronaute Hugh et l'androïde Diana. Ces deux derniers doivent impérativement vaincre une IA hostile, qui a pris les commandes d'une station de recherche lunaire, et retourner sur Terre.Devant arriver au mois de septembre 2026, Phantom Blade Zero, de S-Game, est un jeu d'action et RPG, qui est développé sous Unreal Engine 5. Le soft nous invitera à incarner Soul, un guerrier qui ne dispose plus que de 66 jours à vivre. Bien décidé à lever le voile sur sa condamnation à tort, Soul devra affronter de nombreux ennemis au sein d'un monde emprunt d'horreur et de fantasy, le tout selon un style wuxia traditionnel.Attendu pour cette année 2026, Pokémon Champions est un jeu d'arène de combat et de stratégie au tour par tour, dans lequel les joueurs et les joueuses enchaînent les affrontements avec leurs propres Pokémon. Le titre devrait, ainsi, proposer des combats classés, amicaux, mais aussi privés.Suite indépendante du premier opus sorti en 2020, Mortal Shell 2, qui est considéré comme un Souls-like, nous mettra aux commandes du Messager, soit un « être chargé de récupérer les œufs volés de la Submatria, désormais protégés férocement par des créatures grotesques et dangereuses ». Un périple qui s'annonce aussi brutal que sombre, durant lequel nous devrons arpenter un monde ouvert compact. Des améliorations sont attendues du côté du style de combat.Développé par Expression Games et édité par Team 17, Hell Let Loose: Vietnam est un jeu de tir en vue à la première personne. Cet opus proposera aux joueurs et aux joueuses de revivre la Guerre du Vietnam, que ce soit du côté de l'Armée du Nord-Vietnam ou bien des forces armées des États-Unis. Avec six cartes gigantesques d'une grande fidélité et six modes de jeu distincts, Hell Let Loose: Vietnam promet une aventure explosive.Une liste plutôt conséquente, vous en conviendrez certainement. D'autant plus qu'il y a de grandes chances que certains titres trouveront leur sortie en 2026. Sans oublier de belles surprises qui pourraient se glisser dans le tableau. Toutefois, il n'est pas impossible que certaines productions listées ci-dessus soient, finalement, reportées. Dans tous les cas, l'année 2026 s'annonce aussi chargée qu'intéressante. N'hésitez pas à nous partager les jeux que vous attendez le plus, via la section commentaires ci-dessous.