Les 5 jeux Nintendo Switch 2 les plus attendus de 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 janvier 2026 à 11h00
L'année 2026 réserve de belles surprises pour les joueurs de la dernière console de Nintendo. D'ailleurs, voici une liste des 5 jeux Nintendo Switch 2 les plus attendus de l'année prochaine.
Les 5 jeux Nintendo Switch 2 les plus attendus de 2026
Sortie au début du mois de juin 2025, la Nintendo Switch 2 a accueilli plusieurs jeux majeurs et portages, faisant notamment état de sa puissance. En 2026, Nintendo a prévu de mettre le paquet et ainsi de proposer de nouveaux titres, issus de franchises importantes ou non, sur sa dernière-née. Certains sont plutôt, voire très, attendus par la communauté.

D'ailleurs, dans ce qui suit, vous pouvez retrouver une liste de 5 jeux Nintendo Switch 2, qui figurent parmi les titres les plus attendus de cette année 2026

Les 5 jeux Nintendo Switch 2 les plus attendus de cette année 2026

Mario Tennis Fever

  • Développeur → Cameloft Software Planning
  • Éditeur → Nintendo
  • Date de sortie → 12 février 2026
Nouvelle entrée pour la franchise Mario Tennis, Mario Tennis Fever, qui doit arriver au début de l'année 2026, invitera les joueurs et les joueuses à s'affronter, raquette en mains. Avec 38 personnages jouables et plusieurs modes de jeu (Tournoi, Tours des épreuves, Jeux spéciaux, etc.), Mario Tennis Fever proposera de la coopération en local, mais aussi en ligne.

Miniature vidéo

Tomodachi Life : Une vie de rêve 

  • Développeur → Nintendo
  • Éditeur → Nintendo
  • Date de sortie → Printemps 2026
2026 marquera le retour d'une des licences les plus emblématiques de Nintendo, avec Tomodachi Life : Une vie de rêve. Annoncé pour la toute première fois lors du Nintendo Direct du mois de mars 2026, Tomodachi Life : Une vie de rêve proposera à la communauté d'être en charge d'une petite île, située dans l'océan, et de créer des Mii, qui disposent tous de leur propre personnalité et voix.

Miniature vidéo

Pokémon Pokopia

  • Développeur → Nintendo, Game Freak et Koei Tecom
  • Éditeur → Nintendo
  • Date de sortie → 5 mars 2026
Souvent comparé à Animal Crossing, Pokémon Pokopia invitera les joueurs et les joueuses à incarner un Métamorph, ayant pour objectif de « créer un lieu merveilleux ». Grâce à l'aide d'autres Pokémon, disposant d'aptitudes/capacités spécifiques, Pokémon Pokopia nous permettra de collecter des ressources, fabriquer des meubles/structures, faire pousser des cultures, etc. 

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Fire Emblem: Fortune's Weave

  • Développeur → Intelligent Systems
  • Éditeur → Nintendo
  • Date de sortie → 2026
La franchise Fire Emblem est loin d'avoir dit son dernier mot et fera son grand retour en 2026 avec un tout nouvel opus, c'est-à-dire Fire Emblem: Fortune's Weave, qui a été dévoilé lors du Nintendo Direct du mois de septembre 2025. Catégorisé comme un jeu de rôle tactique en tour par tour, Fire Emblem: Fortune's Weave semble nous proposer une histoire prenant place lors des Jeux Héroïques, mettant en scène différents personnages aux caractéristiques et motivations distinctes.

Miniature vidéo

The Duskbloods

  • Développeur → FromSoftware
  • Éditeur → Nintendo
  • Date de sortie → 2026
Exclusivité Nintendo Switch 2, The Duskbloods est un tout nouveau titre développé par FromSoftware, le studio de développement à l'origine de la licence Dark Souls et Elden Ring. Jeu de rôle et d'action, The Duskbloods devrait comporter une dimension multijoueur, notamment avec du PvP et du PvE. Les joueurs et les joueuses peuvent, en outre, s'attendre à différents personnages jouables, disposant chacun de leur propre style de combat.

Miniature vidéo

Comme vous vous en doutez, cette liste des jeux Nintendo Switch 2 les plus attendus pourrait très bien comporter d'autres entrées. Nous pourrions, ainsi, ajouter Yoshi and the Mysterious Book, Monster Hunter Stories 3 ou encore The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, pour ne citer que ces trois exemples supplémentaires.

Chargement du sondage...

0 votant

N'hésitez, d'ailleurs, pas à nous partager les jeux Nintendo Switch 2 que vous attendez le plus en cette année 2026 en laissant un commentaire, via la section dédiée figurant ci-dessous.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Pokémon Pokopia vous propose de jouer à cache-cache avec Zorua
Pokémon Pokopia 15 juillet 2026

Pokémon Pokopia vous propose de jouer à cache-cache avec Zorua

Un nouvel événement temporaire débutera prochainement dans Pokémon Pokopia. Préparez-vous à partir sur les traces d'un Pokémon plutôt populaire, mais attention car pour cela, vous devrez être le meilleur des camouflés.
Pokémon Pokopia va accueillir Jirachi pour une durée limitée
Pokémon Pokopia 18 juin 2026

Pokémon Pokopia va accueillir Jirachi pour une durée limitée

Dans les cieux étoilés de Pokémon Pokopia, un souhait se prépare à vous rendre visite. Le titre vous propose dans le cadre d'un événement temporaire de devenir ami avec l'adorable Jirachi.
Pokémon Pokopia annonce son pass d'extension et une surprise sous-marine
Pokémon Pokopia 09 juin 2026

Pokémon Pokopia annonce son pass d'extension et une surprise sous-marine

Pokémon Pokopia a éclaboussé le Nintendo Direct du 9 juin 2026 en annonçant non pas une, mais deux surprises qui vont inciter les joueurs à poursuivre leur aventure enchantée.

commentaire (0)