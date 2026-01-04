Les 5 jeux Nintendo Switch 2 les plus attendus de 2026

L'année 2026 réserve de belles surprises pour les joueurs de la dernière console de Nintendo. D'ailleurs, voici une liste des 5 jeux Nintendo Switch 2 les plus attendus de l'année prochaine.

Les 5 jeux Nintendo Switch 2 les plus attendus de cette année 2026

Mario Tennis Fever

Développeur → Cameloft Software Planning

→ Cameloft Software Planning Éditeur → Nintendo

→ Nintendo Date de sortie → 12 février 2026

Tomodachi Life : Une vie de rêve

Développeur → Nintendo

→ Nintendo Éditeur → Nintendo

→ Nintendo Date de sortie → Printemps 2026

Pokémon Pokopia

Développeur → Nintendo, Game Freak et Koei Tecom

→ Nintendo, Game Freak et Koei Tecom Éditeur → Nintendo

→ Nintendo Date de sortie → 5 mars 2026









Fire Emblem: Fortune's Weave

Développeur → Intelligent Systems

→ Intelligent Systems Éditeur → Nintendo

→ Nintendo Date de sortie → 2026

The Duskbloods

Développeur → FromSoftware

→ FromSoftware Éditeur → Nintendo

→ Nintendo Date de sortie → 2026

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Sortie au début du mois de juin 2025, la Nintendo Switch 2 a accueilli plusieurs jeux majeurs et portages, faisant notamment état de sa puissance.. Certains sont plutôt, voire très, attendus par la communauté.D'ailleurs, dans ce qui suit, vous pouvez retrouver. Avec 38 personnages jouables et plusieurs modes de jeu (Tournoi, Tours des épreuves, Jeux spéciaux, etc.), Mario Tennis Fever proposera de la coopération en local, mais aussi en ligne.. Annoncé pour la toute première fois lors du Nintendo Direct du mois de mars 2026, Tomodachi Life : Une vie de rêve proposera à la communauté d'être en charge d'une petite île, située dans l'océan, et de créer des Mii, qui disposent tous de leur propre personnalité et voix.. Grâce à l'aide d'autres Pokémon, disposant d'aptitudes/capacités spécifiques, Pokémon Pokopia nous permettra de collecter des ressources, fabriquer des meubles/structures, faire pousser des cultures, etc., qui a été dévoilé lors du Nintendo Direct du mois de septembre 2025. Catégorisé comme un jeu de rôle tactique en tour par tour, Fire Emblem: Fortune's Weave semble nous proposer une histoire prenant place lors des Jeux Héroïques, mettant en scène différents personnages aux caractéristiques et motivations distinctes.. Jeu de rôle et d'action, The Duskbloods devrait comporter une dimension multijoueur, notamment avec du PvP et du PvE. Les joueurs et les joueuses peuvent, en outre, s'attendre à différents personnages jouables, disposant chacun de leur propre style de combat.Comme vous vous en doutez, cettepourrait très bien comporter d'autres entrées. Nous pourrions, ainsi, ajouter Yoshi and the Mysterious Book, Monster Hunter Stories 3 ou encore The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, pour ne citer que ces trois exemples supplémentaires.N'hésitez, d'ailleurs, pas à nous partager les jeux Nintendo Switch 2 que vous attendez le plus en cette année 2026 en laissant un commentaire, via la section dédiée figurant ci-dessous.