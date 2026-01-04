Les 5 jeux Nintendo Switch 2 les plus attendus de 2026

L'année 2026 réserve de belles surprises pour les joueurs de la dernière console de Nintendo. D'ailleurs, voici une liste des 5 jeux Nintendo Switch 2 les plus attendus de l'année prochaine.
Sortie au début du mois de juin 2025, la Nintendo Switch 2 a accueilli plusieurs jeux majeurs et portages, faisant notamment état de sa puissance. En 2026, Nintendo a prévu de mettre le paquet et ainsi de proposer de nouveaux titres, issus de franchises importantes ou non, sur sa dernière-née
. Certains sont plutôt, voire très, attendus par la communauté.
D'ailleurs, dans ce qui suit, vous pouvez retrouver une liste de 5 jeux Nintendo Switch 2, qui figurent parmi les titres les plus attendus de cette année 2026
.
Les 5 jeux Nintendo Switch 2 les plus attendus de cette année 2026
Mario Tennis Fever
Nouvelle entrée pour la franchise Mario Tennis, Mario Tennis Fever, qui doit arriver au début de l'année 2026, invitera les joueurs et les joueuses à s'affronter, raquette en mains
- Développeur → Cameloft Software Planning
- Éditeur → Nintendo
- Date de sortie → 12 février 2026
. Avec 38 personnages jouables et plusieurs modes de jeu (Tournoi, Tours des épreuves, Jeux spéciaux, etc.), Mario Tennis Fever proposera de la coopération en local, mais aussi en ligne.
Tomodachi Life : Une vie de rêve
2026 marquera le retour d'une des licences les plus emblématiques de Nintendo, avec Tomodachi Life : Une vie de rêve
- Développeur → Nintendo
- Éditeur → Nintendo
- Date de sortie → Printemps 2026
. Annoncé pour la toute première fois lors du Nintendo Direct du mois de mars 2026, Tomodachi Life : Une vie de rêve proposera à la communauté d'être en charge d'une petite île, située dans l'océan, et de créer des Mii, qui disposent tous de leur propre personnalité et voix.
Pokémon Pokopia
Souvent comparé à Animal Crossing, Pokémon Pokopia invitera les joueurs et les joueuses à incarner un Métamorph, ayant pour objectif de « créer un lieu merveilleux »
- Développeur → Nintendo, Game Freak et Koei Tecom
- Éditeur → Nintendo
- Date de sortie → 5 mars 2026
. Grâce à l'aide d'autres Pokémon, disposant d'aptitudes/capacités spécifiques, Pokémon Pokopia nous permettra de collecter des ressources, fabriquer des meubles/structures, faire pousser des cultures, etc.
Fire Emblem: Fortune's Weave
La franchise Fire Emblem est loin d'avoir dit son dernier mot et fera son grand retour en 2026 avec un tout nouvel opus, c'est-à-dire Fire Emblem: Fortune's Weave
- Développeur → Intelligent Systems
- Éditeur → Nintendo
- Date de sortie → 2026
, qui a été dévoilé lors du Nintendo Direct du mois de septembre 2025. Catégorisé comme un jeu de rôle tactique en tour par tour, Fire Emblem: Fortune's Weave semble nous proposer une histoire prenant place lors des Jeux Héroïques, mettant en scène différents personnages aux caractéristiques et motivations distinctes.
The Duskbloods
Exclusivité Nintendo Switch 2, The Duskbloods est un tout nouveau titre développé par FromSoftware, le studio de développement à l'origine de la licence Dark Souls et Elden Ring
- Développeur → FromSoftware
- Éditeur → Nintendo
- Date de sortie → 2026
. Jeu de rôle et d'action, The Duskbloods devrait comporter une dimension multijoueur, notamment avec du PvP et du PvE. Les joueurs et les joueuses peuvent, en outre, s'attendre à différents personnages jouables, disposant chacun de leur propre style de combat.
Comme vous vous en doutez, cette liste des jeux Nintendo Switch 2 les plus attendus
pourrait très bien comporter d'autres entrées. Nous pourrions, ainsi, ajouter Yoshi and the Mysterious Book, Monster Hunter Stories 3 ou encore The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, pour ne citer que ces trois exemples supplémentaires.
N'hésitez, d'ailleurs, pas à nous partager les jeux Nintendo Switch 2 que vous attendez le plus en cette année 2026 en laissant un commentaire, via la section dédiée figurant ci-dessous.
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