Capcom victime d'un leak de ses futurs projets, dont le successeur de Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem n'a pas encore trois mois, mais le dixième opus de la saga serait déjà en développement avec d'autres noms cultes de Capcom.

Capcom compte de nombreuses licences cultes dans son catalogue, qu'il s'agisse de Resident Evil, de Monster Hunter, de Mega Man, de Street Fighter 6 ou encore du récent Pragmata. D'ailleurs, entre cette sortie et celle de Resident Evil Requiem, l'année 2026 a démarré sur les chapeaux de roues pour l'éditeur / développeur.

Cependant, la firme ne compte pas se reposer sur ses lauriers et travaille déjà sur les futurs succès de demain. Toutefois, certains d'entre eux auraient été révélés avant l'heure par des sources présentes dans les locaux.

Le remake de Devil May Cry, celui de Code Veronica et Resident Evil 10 en chantier ?

Les fuites en question ont été réunies sur Reddit (mais elles sont désormais supprimées) et certaines d'entre elles ont été partagées par Dusk Golem, un insider aux sources réputées fiables. Celles-ci révèlent que plusieurs projets seraient actuellement en cours de développement, notamment le remake du tout premier jeu Devil May Cry et Resident Evil 10.

Connu en interne sous le nom de code Project Redlife, il serait centré autour du personnage de Claire Redfield. En plus du dixième jeu de la saga principale, des remakes d'autres jeux Resident Evil sont prévus par Capcom.

À lire également Resident Evil : Le prochain remake bientôt annoncé officiellement ?

Plusieurs rumeurs ont déjà évoqué ces projets, plus particulièrement Resident Evil Zero, le premier jeu de la franchise et Code Veronica. Sur les forums, ce dernier est régulièrement cité et même Dusk Golem a fait une publication à ce sujet sur son compte X.

Un personnage populaire bientôt ajouté dans Resident Evil Requiem ?

Au-delà de ces nouveaux jeux, les rumeurs évoquent aussi des DLC pour Resident Evil Requiem. La fuite interne précise qu'Ada Wong, un autre personnage très apprécié par la communauté, serait présente dans cette aventure annexe. Mais comme toute fuite, elle doit être traitée avec la plus grande précaution.

Même si Dusk Golem est un leaker réputé, il faudra attendre des informations officielles de Capcom pour vérifier si les noms listés arriveront bien dans les prochains mois ou années sur nos consoles.