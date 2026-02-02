Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de février 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 février 2026 à 14h39
Envie de savoir ce que vous réserve le mois de février 2026 ? Découvrir un récapitulatif des jeux sortant dans les semaines à venir.
Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de février 2026
Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de diverses plateformes, peuvent découvrir de nouveaux jeux. Qu'il s'agisse de AAA ou bien de titres indépendants, les prochaines semaines seront encore bien chargées et nous promettent de belles aventures vidéoludiques, notamment avec le retour de licences phares ou encore de nouvelles franchises. Cependant, il se peut que vous soyez un peu perdus, à ce sujet.

De ce fait, nous vous proposons, ci-dessous, le calendrier des sorties jeux vidéo de février 2026, afin que vous y voyiez plus clair et que vous puissiez vous préparer au mieux.

Calendrier des sorties jeux vidéo du mois de février 2026

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Ainsi, dans ce qui suit, vous pouvez retrouver la liste de tous les jeux vidéo arrivant en ce mois de février 2026. Pour chacun d'entre eux, nous vous proposons, évidemment, sa date de sortie mais aussi les plateformes de jeu concernées.

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Comme vous pourrez le constater, ce mois de février 2026 sera assez chargé, notamment avec l'arrivée d'un tout nouvel opus pour la licence Resident Evil, soit Resident Evil Requiem. En outre, les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch 2 pourront se lancer dans des parties de tennis endiablées, grâce à Mario Tennis Fever. Sans oublier, le nouveau jeu des créateurs des deux premiers Little Nightmares, c'est-à-dire REANIMAL, ou encore High One Life 2, Nioh 3 et Reigns: The Witcher. Mais, sans plus attendre, voici le calendrier des sorties jeux vidéo de février 2026.

Jeu
 Date de sortie Plateforme(s)
Aces of Thunder 3 février PC, PS5
MENACE 5 février PC (accès anticipé)
Dragon Quest VII Reimagined 5 février PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
Deux Ex Remastered 5 février PS5, Xbox Series, PC, Switch
PUBG: BLINDSPOT 5 février PC (accès anticipé)
Nioh 3 6 février PS5, PC
My Hero Academia All's Justice 6 février PS5, Xbox Series, PC
Carmageddon : Rogue Shift 5 février PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
Mewgenics 10 février PC
Romeo is a Dead Man 11 février PS5, Xbox Series, PC
Mario Tennis Fever 12 février Switch 2
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties 12 février PS5, PS4, Xbox Series, PC, Switch 2
BlazBlue : Entropy Effect 12 février PS5, Xbox Series, Switch
RIDE 6 12 février PS5, Xbox Series, PC
REANIMAL 13 février PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
High On Life 2 13 février PS5, Xbox Series, PC
Avowed 17 février PS5
Styx: Blades of Greed 19 février PS5, Xbox Series, PC
Death Howl 19 février PS5, Xbox Series, Switch
YS X : Proud Nordics 20 février PS5, PC
Reigns: The Witcher 25 février PC, appareils iOS/Android
Resident Evil Requiem 27 février PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
Resident Evil Village (Gold Edition) 27 février Switch 2
Resident Evil 7 (Gold Edition) 27 février Switch 2
Tales of Berseria Remastered 27 février PS5, Xbox Series, PC, Switch

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Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans la section commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo de février 2026. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir ce que mars nous réserve.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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