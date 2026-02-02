Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de février 2026

PS Store : Une multitude de jeux à prix réduit grâce à la Super Promo de l'été 2026
Le PlayStation Store s'est, récemment, offert la Super Promo de l'été, qui propose de belles réductions sur de nombreux jeux, et ce, jusqu'au mois d'août 2026.
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Jeu
|Date de sortie
|Plateforme(s)
|Aces of Thunder
|3 février
|PC, PS5
|MENACE
|5 février
|PC (accès anticipé)
|Dragon Quest VII Reimagined
|5 février
|PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
|Deux Ex Remastered
|5 février
|PS5, Xbox Series, PC, Switch
|PUBG: BLINDSPOT
|5 février
|PC (accès anticipé)
|Nioh 3
|6 février
|PS5, PC
|My Hero Academia All's Justice
|6 février
|PS5, Xbox Series, PC
|Carmageddon : Rogue Shift
|5 février
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|Mewgenics
|10 février
|PC
|Romeo is a Dead Man
|11 février
|PS5, Xbox Series, PC
|Mario Tennis Fever
|12 février
|Switch 2
|Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
|12 février
|PS5, PS4, Xbox Series, PC, Switch 2
|BlazBlue : Entropy Effect
|12 février
|PS5, Xbox Series, Switch
|RIDE 6
|12 février
|PS5, Xbox Series, PC
|REANIMAL
|13 février
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|High On Life 2
|13 février
|PS5, Xbox Series, PC
|Avowed
|17 février
|PS5
|Styx: Blades of Greed
|19 février
|PS5, Xbox Series, PC
|Death Howl
|19 février
|PS5, Xbox Series, Switch
|YS X : Proud Nordics
|20 février
|PS5, PC
|Reigns: The Witcher
|25 février
|PC, appareils iOS/Android
|Resident Evil Requiem
|27 février
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|Resident Evil Village (Gold Edition)
|27 février
|Switch 2
|Resident Evil 7 (Gold Edition)
|27 février
|Switch 2
|Tales of Berseria Remastered
|27 février
|PS5, Xbox Series, PC, Switch
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