REPO : Les gnomes, comment les contrer et les combattre ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 mars 2025 à 18h19
Nous vous donnons quelques astuces pour combattre facilement les gnomes dans REPO.
REPO : Les gnomes, comment les contrer et les combattre ?
R.E.P.O étant un jeu d'horreur coopératif, de nombreuses créatures seront croisées au fil de vos aventures sur les différentes cartes. Certaines sont effrayantes, d'autres difficiles à contrer, quand une minorité n'aura que peu d'impact sur votre exploration. Les gnomes peuvent faire partie de cette dernière catégorie, mais encore faut-il savoir comment les combattre dans REPO.

Que font les gnomes dans REPO ?

Avant de savoir comment les combattre, sachez que les gnomes sont des petites créatures, qui apparaissent systématiquement en groupe de quatre, les rendant un peu plus compliqués à appréhender. 

Dans un premier temps, ils ne seront pas très agressifs, mais le deviendront lorsqu'ils sortiront leur pioche, et qu'ils commencent à vous attaquer. Fort heureusement, les dégâts qu'ils infligent sont relativement bas (10 PV en moins par coup), ce qui permet de les combattre assez facilement, même si vous jouez à REPO en solo.

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La menace la plus grande est toutefois votre cargaison, puisque les gnomes se feront un malin plaisir à détruire vos objets. C'est pour cela qu'il faut les anéantir. 

Comment tuer les gnomes ?

Pour tuer les gnomes, vous n'aurez pas besoin de faire grand-chose, étant donné qu'ils sont très fragiles. Il s'agit après tout de nains de jardin. 

Vous pouvez les affronter à mains nues, en utilisant votre outil qui vous sert à attraper les objets. Utilisez le clic gauche pour le maintenir en l'air, et fracassez-les contre un mur, ou un objet important du décor, comme une armoire ou une table. Le gnome sera détruit sur le coup et ne viendra plus vous embêter. Vous pouvez d'ailleurs tenter de détruire les autres tout en tenant le gnome avec votre outil.

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Nous vous déconseillons d'utiliser une arme pour tuer un gnome pour deux raisons. La première, cela gâcherait des munitions, et la seconde pourrait attirer d'autres monstres sur vous. Mieux vaut donc rester discret.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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