Rematch : Une solution brillante proposée par la communauté pour punir les « goal campers »

Après une bêta ouverte couronnée de succès, et à quelques jours de sa sortie, la communauté réfléchie déjà à comment contrer les joueurs qui pourraient nuire au gameplay.
Le jeu de football arcade en cinq contre cinq, Rematch
, développé par Sloclap, vient tout juste de terminer ses phases de bêta, laissant désormais place à une sortie imminente. Si le gameplay dynamique et collaboratif séduit une grande partie de la communauté, un problème persistant agace bon nombre de joueurs : les fameux « goal campers », ces joueurs qui restent constamment devant les buts adverses en attendant simplement de marquer, sans participer activement au jeu collectif.
Face à cette problématique, la communauté a rapidement réagi et propose déjà des solutions intéressantes pour améliorer l'expérience de jeu avant la sortie officielle.
Le « goal camping », un fléau pour l'expérience Rematch
Dans un match classique de football, la présence d'un attaquant devant le but adverse est évidemment essentielle. Mais dans un jeu rapide et tactique comme Rematch
, l'immobilisme d'un joueur qui attend uniquement la balle devant le but adverse pénalise considérablement son équipe, notamment sur le plan défensif.
Toutefois, il n'y a actuellement aucune sanction spécifique contre ce genre de comportement, ce qui frustre énormément les joueurs à la recherche d'un gameplay dynamique et collaboratif.
Une communauté unie face à ce problème majeur
Sur le Reddit officiel
du jeu, plusieurs camps s'opposent régulièrement. Certains comparent Rematch
à Rocket League, tandis que d'autres y voient simplement une version idéale du futsal virtuel. Malgré ces divergences, tous s'accordent sur un point : le « goal camping » gâche l'expérience et limite le plaisir du jeu.
C'est précisément sur ce point qu'un utilisateur Reddit, u/Watashy
, a proposé une idée innovante pour sanctionner ce comportement nuisible sans ralentir le rythme effréné de Rematch
.
If all you do is camp in front of the goal...
byu/Watashy inRematch
Une solution inspirée du football réel
La solution suggérée consiste à introduire une mécanique semblable à celle du mode Rush dans FC 25. Dans ce dernier, les joueurs qui réalisent des tacles dangereux reçoivent un carton bleu les envoyant hors du terrain pendant 60 secondes. Adaptée à Rematch
, cette idée pourrait permettre aux développeurs d'identifier automatiquement les joueurs trop éloignés de l'action pendant une période prolongée.
Ils recevraient alors une courte pénalité d'inactivité, les contraignant ainsi à participer davantage au jeu collectif ou à prendre le risque d'être mis hors-jeu temporairement. Cette mesure punitive légère permettrait à la fois d'encourager un comportement plus coopératif et d'assurer la fluidité constante du match, sans avoir recours à une règle d'hors-jeu trop contraignante qui irait à l'encontre du gameplay fluide voulu par les développeurs.
Un équilibre délicat à trouver avant la sortie officielle
Si cette idée reçoit un écho favorable au sein de la communauté, elle devra toutefois être soigneusement équilibrée par Sloclap. L'objectif serait de pénaliser uniquement les comportements les plus extrêmes sans perturber le gameplay global. À quelques jours de la sortie officielle prévue le 19 juin 2025
, le studio pourrait bien intégrer rapidement ce type de mécanisme, d'autant que la bêta récente, qui a été un gros succès, a permis d'affiner les derniers ajustements de gameplay
.
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