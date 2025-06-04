Rematch cartonne déjà avec 1,9 million de joueurs avant même sa sortie officielle

Rematch, le nouveau jeu de football arcade signé Sloclap, n'est pas encore sorti, mais fait déjà beaucoup parler de lui. En effet, lors de sa récente bêta ouverte, près de 1,9 million de joueurs ont essayé le titre, faisant de lui l'un des jeux les plus populaires de Steam pendant cette période.
Sans grande surprise, la bêta ouverte de Rematch a été un succès monstre
, juste avant sa sortie. Avec l'ouverture de la bêta aux consoles (PS5 et Xbox Series), nombreux ont été les joueurs à tester l'expérience de football dans le style Rocket League
, qui a un gros potentiel et pourrait séduire les joueurs lors de sa sortie, dans quelques jours.
Un succès inattendu pour concurrencer FC 26
Alors que plusieurs studios tentent actuellement de détrôner le monopole d'EA Sports (anciennement FIFA) avec des jeux réalistes comme UFL
et GOALS
, Rematch adopte une toute autre approche. Développé par Sloclap, studio reconnu pour son jeu d'action martial Sifu, Rematch mise plutôt sur une expérience fun, stylisée et accessible à tous
.
Le résultat semble largement plaire aux joueurs, puisque selon les statistiques dévoilées par Sloclap, plus de 6,7 millions de matchs
ont été joués durant la bêta ouverte, témoignant ainsi d'un réel engouement. Au total, 1,9 million de personnes ont tenté l'expérience, un chiffre loin d'être anodin et qui promet une sortie très attendue, même s'il n'est pas free-to-play.
Un gameplay innovant et dynamique
Rematch propose une formule inédite dans le domaine du jeu de foot multijoueur :
- Matchs à 5 contre 5, où chaque joueur contrôle uniquement son personnage, favorisant ainsi un jeu d'équipe et la coopération.
- Une vue à la troisième personne, loin des traditionnelles caméras de retransmission TV, permettant une immersion totale dans l'action.
- Absence totale d'interruptions classiques comme les fautes ou les hors-jeu, garantissant un rythme rapide et continu.
- Des mouvements acrobatiques et fluides, inspirés du savoir-faire de Sloclap acquis avec Sifu.
Les joueurs peuvent ainsi dribbler avec agilité, mais aussi combiner rapidement par des passes précises pour marquer des buts spectaculaires. Ce mélange semble particulièrement convaincant pour les amateurs de jeux multijoueur en ligne.
D'ailleurs, lors de sa bêta, Rematch est resté dans le top 5 des jeux les plus joués sur Steam tout au long du week-end, performance remarquable pour un titre de sport.
Un lancement imminent
Après cette bêta couronnée de succès, Rematch arrivera officiellement dès le jeudi 19 juin
. Le jeu sera proposé au tarif de 25,99 €.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, il est possible de le précommander dès maintenant
.
Le véritable défi pour Sloclap sera désormais de maintenir cet engouement après le lancement officiel. L'attente est grande, mais l'accueil extrêmement positif reçu durant la bêta constitue une base solide pour bâtir la communauté du jeu sur le long terme. Pour cela, le studio misera notamment sur l'intégration de plusieurs stars du foot, à commencer par Ronaldinho
.
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