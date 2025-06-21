Rematch sortira-t-il sur Nintendo Switch 2 ?

Disponible pour toutes et tous, Rematch n'est pas jouable sur Nintendo Switch 2 pour le moment. Mais cela est-il prévu ?
Rematch
, le jeu de foot développé par Scloclap, a qui nous devons notamment Sifu, est disponible depuis ce 19 juin sur PC, PS5 et Xbox Series. Toutefois, le titre n'est pas encore jouable sur la Nintendo Switch 2
, ce qui questionne une partie des joueurs.
Rematch va-t-il sortir sur Switch 2 ?
Pour le moment, aucune annonce n'a été faite concernant un potentiel portage de Rematch sur la dernière console de Nintendo, la Switch 2
, qui cartonne dans le monde entier. Mais il existe plusieurs raisons d'espérer un tel portage.
La première est que Rematch
n'est pas un jeu gourmand, et lorsque nous voyons les titres qui sont arrivés sur la Nintendo Switch 2
, ou qui sont programmés, tels que Cyberpunk 2077 ou encore Borderlands 4, nul doute que cette console hybride est en mesure de faire tourner convenablement ce jeu de foot.
La seconde est que le gameplay est totalement conçu pour jouer à la manette, et donc via la Switch 2
. D'ailleurs, Rocket League, qui peut se rapprocher légèrement de Rematch, est jouable sur la Swich depuis de nombreuses années, sans aucun souci.
Ainsi, dans les faits, il est tout à fait possible que Rematch sorte en jour sur Switch 2
.
Un portage qui dépend du succès ?
Comme souvent, si Rematch
est un succès qui perdure sur le long terme, les développeurs vont explorer de nouvelles pistes, dont les portages. C'est de cette manière que le titre de Sloclap pourrait arriver sur la fameuse Nintendo Switch 2
, d'ici quelques mois. Malheureusement, nous ne pouvons pas l'affirmer, puisque cela dépendra de la vision du studio.
Pas de version Switch
En revanche, même si Nintendo a prévu de soutenir la Switch encore quelque temps, ses limites techniques devraient empêcher un portage sur ce qui est désormais l'ancienne génération de la société japonaise.
En attendant une confirmation d'une sortie de Rematch sur Switch 2
, ou non, vous pouvez toujours consulter nos guides
et notamment les meilleurs paramètres caméra
.
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