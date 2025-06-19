Rematch : Faut-il jouer avec une manette ou clavier sur PC ?

Il est possible qu'une partie des joueurs, notamment ceux sur PC, se demandent s'il est plus intéressant de jouer avec une manette ou au clavier-souris à Rematch. Nous tentons de vous répondre.
Certains jeux sont plus faciles à prendre en main avec un clavier et une souris, comme les FPS, tandis que d'autres sont plus évidents à la manette. Pour Rematch
, et comme pour Rocket League, il pourrait y avoir débat, sauf lorsqu'on y regarde de plus près.
Manette ou clavier : quelle est la meilleure option pour jouer à Rematch ?
Rematch
, le nouveau jeu de foot en ligne développé par Sloclap
, reprend la physique innovante du jeu d'action Kung Fu, Sifu, et l'applique à des matchs dynamiques en équipe (3v3, 4v4 ou 5v5). L'action se déroule dans un dôme clos, sans interruption ni hors-jeu, ce qui nécessite des décisions rapides et précises à tout moment.
La recommandation officielle de Sloclap : jouer à la manette
Sur la page Steam officielle du jeu, les développeurs de Sloclap recommandent explicitement d'utiliser une manette pour profiter pleinement de l'expérience Rematch
.
La version PC du jeu prend en charge les manettes Xbox et PlayStation, vous laissant ainsi plusieurs possibilités en fonction de vos préférences.
Pourquoi la manette est-elle meilleure que le clavier pour jouer à Rematch ?
Même si les développeurs ont récemment amélioré l'expérience clavier-souris avec une mise à jour le 16 juin, corrigeant notamment des problèmes liés au système de visée, la précision reste meilleure avec une manette :
- Aim manuel précis : dans Rematch, les passes et tirs sont basés principalement sur votre visée manuelle. Avec une manette, le contrôle précis des sticks analogiques facilite grandement les ajustements mineurs et rapides.
- Réactivité accrue : lors de situations où vous devez réagir immédiatement, ajuster la trajectoire du ballon est beaucoup plus fluide et intuitif avec une manette qu'avec un clavier-souris.
- Meilleur contrôle global : viser précisément à 360 degrés autour de votre personnage est naturellement plus confortable avec les joysticks d'une manette, évitant ainsi les mouvements maladroits ou peu naturels du clavier.
Même s'il n'est pas encore possible de modifier les touches pour la manette
, ce qui frustre certains joueurs.
Quelle manette choisir pour Rematch sur PC ?
Le choix entre une manette Xbox ou PlayStation
dépend avant tout de vos préférences personnelles, et n'aura pas de réel impact sur le gameplay :
- Manette Xbox : appréciée pour ses gâchettes ergonomiques et une prise en main confortable pour les grandes mains.
- Manette PlayStation : connue pour ses sticks symétriques et son toucher plus précis, particulièrement adapté à ceux habitués aux consoles PlayStation.
- Prix similaire : comptez environ 70 € pour chacune de ces manettes hors promotion. La manette Xbox Series est d'ailleurs disponible à prix réduit sur Amazon.
Aucune de ces manettes n'est réellement supérieure à l'autre. Choisissez simplement celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise pour garantir un gameplay optimal.
Conclusion : privilégiez la manette pour une expérience optimale sur Rematch
En résumé, pour profiter pleinement du potentiel de Rematch sur PC, la manette est clairement l'option à privilégier
, comme le recommandent d'ailleurs les développeurs de Sloclap
. Le choix entre manette Xbox ou PlayStation dépendra avant tout de votre confort personnel, mais dans tous les cas, l'expérience sera significativement meilleure qu'au clavier-souris, où les sensations seront moins intéressantes.
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