Rematch : Est-il possible de changer/remapper les touches ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 juin 2025 à 16h19
Depuis la sortie de Rematch, et même lors de la bêta, les joueurs souhaiteraient pouvoir changer les commandes, pour personnaliser leur touche, notamment via la manette. Cela est-il possible ?
Rematch : Est-il possible de changer/remapper les touches ?
Lorsqu'un jeu vidéo sort, les paramètres dédiés aux touches sont souvent modifiés par les joueurs, qui ont leurs petites habitudes. Un jeu comme Rematch, assez difficile à prendre en main avec un gameplay qui demande de maîtriser certaines mécaniques, il n'est pas surprenant de voir les joueurs chercher à remapper les touches par défaut. Surtout lorsque celles-ci ne sont pas très intuitives.

Est-il possible de remapper/changer les touches sur Rematch ?

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Malheureusement, Sloclap n'a pas intégré de fonctionnalité pour modifier les commandes de la manette dans Rematch. Et ce, malgré les innombrables plaintes lors de l'organisation des différentes bêta.

Si les joueurs évoluant sur PC, et jouant au duo clavier souris (ce qui n'est pas très pratique sur ce type de jeu), peuvent le faire depuis la sortie, celles et ceux qui ont opté pour la manette, et jouant sur consoles, la majeure partie donc, ne peuvent rien faire. 

En effet, vous n'êtes pas fou. Vous avez beau chercher le menu pour modifier les touches de la manette dans Rematch, vous ne trouverez rien pour le moment.

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Le remapping va-t-il arriver ans Rematch ?

Toutefois, la bonne nouvelle est que les développeurs devraient intégrer la fonctionnalité tant attendue prochainement. Sur Steam, nous pouvons lire dans l'une des publications faites au moment de la sortie que le « remapping pour les manettes arrivera aussi plus tard cette saison, avec des options avancées ».

Une bonne nouvelle pour la communauté, qui pourra profiter d'une personnalisation plus poussée et qui permettra, surtout, d'avoir des commandes beaucoup plus ergonomiques sur le terrain.

Les joueurs pointent effectivement du doigt des choix étonnant, notamment la touche RT pour tirer, tandis que le sprint est affilié à la touche LB. Celles et ceux qui sont habitués à des jeux tels que EA SPORTS FC (FIFA) ou Rocket League sont donc très vite perdu, et un temps d'adaptation très important seront nécessaire pour s'y faire.

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Espérons que Sloclap ajoute, très vite, la fonctionnalité pour modifier ses touches dans Rematch, au risque de voir une partie de la communauté le délaisser. Si vous y jouez avec un clavier et une souris, rappelons que vous pouvez déjà modifier vos touches dans les menus. Vous pouvez également retrouver un guide sur les meilleurs paramètres caméra.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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