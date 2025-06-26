Rematch : Comment débloquer de nouveaux titres pour personnaliser son profil ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 juin 2025 à 18h06
La personnalisation du profil est assez poussé dans Rematch. Voici comment débloquer un nouveau titre.
Rematch : Comment débloquer de nouveaux titres pour personnaliser son profil ?
Les joueurs de Rematch ont la possibilité de personnaliser leur profil, à la manière de Rocket League, en ajoutant notamment un titre de joueur. Mais il n'est pas forcément clair de savoir comment en débloquer davantage, notamment ceux que vous aimez. 

Qu'est-ce qu'un titre dans Rematch ?

Dans Rematch, le nouveau jeu de foot compétitif inspiré de Rocket League, les joueurs peuvent obtenir des éléments de personnalisation uniques appelés titres. Ces titres apparaissent sous votre pseudo dans les menus et les écrans d'avant-match, offrant une manière stylée d'afficher votre expérience ou vos réussites dans le jeu. À la manière des skins rares dans d'autres jeux multijoueur, ces titres permettent de se démarquer auprès des autres joueurs.

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Comment obtenir des titres dans Rematch ?

Actuellement, les développeurs de Sloclap n'ont pas révélé officiellement comment débloquer tous les titres disponibles dans Rematch. Cependant, voici ce que l'on sait à ce jour :
  • Bleusaille → titre par défaut obtenu dès le début du jeu.
  • Joga Bonito  exclusivement disponible dans le pack Ronaldinho, vendu dans la boutique contre 1 000 Quants
  • Blazon  réservé aux joueurs ayant précommandé la Rematch Elite Edition. Il comprend un arrière-plan de joueur exclusif ainsi que le titre spécial.
Pour les autres titres (plus de 25 au total), Sloclap reste discret. Néanmoins, il est fortement probable que ces titres se débloquent en accomplissant des défis spécifiques, en atteignant certains rangs en mode classé, ou via des événements saisonniers à venir.

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Conseils pour débloquer rapidement des titres dans Rematch

Même si les développeurs restent secrets sur la majorité des titres, voici quelques pistes à envisager pour augmenter vos chances de les débloquer rapidement :
  • Participez régulièrement aux matchs classés : Certains titres seront probablement liés à votre progression dans le classement, mais aussi vos performances (arrêts, passes décisives, tacles...).
  • Surveillez les événements spéciaux : À l'instar d'autres jeux multijoueur, il est fort possible que Rematch organise des événements avec des récompenses spéciales, incluant des titres.
  • Consultez régulièrement la boutique du jeu : Certains titres pourraient être temporairement disponibles via des packs exclusifs.
Vous savez désormais tout ce qu'il faut savoir sur les titres dans Rematch et comment commencer à les collectionner. Suivez les conseils indiqués et restez à l'affût des annonces officielles pour maximiser vos chances de débloquer ces récompenses.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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