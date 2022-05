Red Dead Redemption 2 : Une version PS5 et Xbox Series en approche ?

PC Édition Standard → 23,99 € au lieu de 60 €, soit 60 % de réduction. Édition Ultimate → 29,49 € au lieu de 89,99 €, soit 67 % de réduction.

Sorti à la fin de l'année 2018 sur consoles, puis en 2019 sur PC, Red Dead Redemption 2 avait su conquérir les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, ce deuxième opus avait reçu de très bonnes notes, de la part de la presse spécialisée, à son lancement officiel, et il a obtenu plusieurs distinctions.Red Dead Redemption 2 est, récemment, revenu au cœur de l'actualité. En effet, une rumeur circule sur la Toile et suggère que Rockstar Games travaillerait actuellement sur une version PS5 et Xbox Series du soft. D'ailleurs, l'utilisateur Twitter, AccountNGT, a été interrogé à ce sujet. Il a alors répondu, avant de supprimer son tweet (visible sur le site ScreenRant ) : « Ça arrive ».Pour rappel, le leaker AccountNGT avait vu juste, par le passé, concernant le rachat de Bungie par Sony, le développement dede Quantic Dream, entre autres. Ce qui rend cette rumeur au sujet de Red Dead Redemption 2 assez plausible, mais rien n'est encore totalement sûr.Néanmoins, Rockstar Games n'a pas officiellement communiqué à ce sujet. Ils n'ont ni infirmé ni affirmé ces propos. Il convient donc de prendre ces informations avec de grosses pincettes et il préférable d'attendre une annonce officielle, pour connaître le fin mot de cette histoire. Bien entendu, nous vous tiendrons informés dès que de plus amples informations seront disponibles.Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose actuellement de belles réductions sur les versions PC et Xbox du jeu :