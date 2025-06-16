Red Dead Redemption 2 : Une très bonne nouvelle teasée par l'un des doubleurs du jeu

Alors que la communauté espère des nouvelles de la saga Red Dead Redemption, une déclaration faite par le doubleur de John Marston a de quoi donner le sourire aux joueurs.
Si le premier opus a eu droit à une version remasterisée sur PC et PS5 en octobre 2024, Red Dead Redemption 2
n'a pas encore eu de vrai remake. D'ailleurs, le troisième opus, qui serait en cours de développement
, est lui aussi très silencieux. Cependant, une nouvelle inattendue a secoué la communauté
. Mais le détail le plus surprenant est qu'elle provient de la bouche de l'un des doubleurs du jeu.
Une nouvelle que le personnage principal de Red Dead Redemption a hâte de partager
Bien connue par celles et ceux qui ont découvert le titre en anglais, Rob Wiethoff (qui joue John Marston dans les jeux Red Dead Redemption)
propose régulièrement des streams sur sa chaîne YouTube. Pendant l'un de ses derniers streams, il a fait une déclaration qui a retenu l'attention de la communauté et qui a rapidement été partagée sur Reddit :
J'ai une nouvelle tellement excitante que je ne peux pas la partager avec vous pour l'instant et ça me tue. Je ne pense pas que cela sera partagé demain, mais ce sera certainement avant vendredi et je ne serai pas le seul à la partager.
i wonder what this could mean?
byu/F4D3broboi inreddeadredemption
Des théories qui se multiplient concernant Red Dead Redemption 2
Cependant, Rob Wiethoff ne donne pas de précisions sur le jeu lié à cette nouvelle. De fait, les internautes ont évoqué plusieurs pistes. La première théorie est que cette révélation concernerait le premier opus de la franchise Red Dead Redemption.
Dans ce cas, il pourrait s'agir d'un remake ou d'un portage sur Nintendo Switch 2. Sachant que la nouvelle console de Nintendo est capable de faire tourner des jeux comme Cyberpunk 2077
, Take-Two pourrait vouloir toucher un nouveau public avec cette version.
Mais une deuxième théorie évoque une version remasterisée ou un portage sur Nintendo Switch 2 du deuxième opus de la saga.
Beaucoup penchent d'ailleurs davantage pour cette idée car plusieurs rumeurs évoquent l'arrivée de Red Dead Redemption 2 sur la console
dans le courant de l'année, en même temps qu'une mise à jour dédiée aux consoles actuelles.
Dans les deux cas, nous aurons le fin mot de l'histoire dans les prochains jours.
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