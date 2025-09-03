Red Dead Redemption 2 supprime discrètement une fonctionnalité importante

Lancée en 2018 en même temps que Red Dead Redemption 2, l'application compagnon mobile du jeu a été retirée discrètement de l'App Store et du Google Play Store. Rockstar n'a donné aucune explication officielle à cette décision.
L'application compagnon de Red Dead Redemption 2
permettait aux joueurs d'utiliser leur téléphone ou leur tablette comme second écran. Très pratique, elle donnait accès à la carte interactive, aux statistiques de santé et de munitions, tout en proposant un manuel numérique et un guide officiel en option. Depuis le 19 août, l'application n'est plus disponible au téléchargement
, et n'est utilisable que par celles et ceux qui l'ont déjà installée par le passé.
Un retrait discret et sans explications
C'est via des articles du support
mis en ligne par Rockstar que l'information a été repérée. On y apprend que l'application est désormais inaccessible aux nouveaux utilisateurs
. Toutefois, les joueurs qui l'avaient déjà téléchargée peuvent toujours la réinstaller depuis les stores et conserver leurs achats, notamment le guide officiel intégré. Rockstar n'a donné aucun détail sur les raisons de ce retrait.
Un outil apprécié des joueurs
L'application compagnon offrait une immersion renforcée en permettant de retirer l'ATH du jeu
pour l'afficher uniquement sur un écran secondaire. Elle permettait également de placer des marqueurs sur la carte ou encore de consulter les points d'intérêt sans interrompre l'action. Un confort qui avait séduit de nombreux joueurs lors de la sortie du jeu.
Un choix logique pour Rockstar ?
Red Dead Redemption 2 approche de ses sept ans, et le suivi de Red Dead Online s'est largement réduit au fil du temps, ce qui a même amené la communauté à manifester son mécontentement. Dans ce contexte, Rockstar semble recentrer ses efforts sur Grand Theft Auto 6
, prévu pour le 26 mai 2026, ainsi que sur les potentiels portages de RDR2 vers la Nintendo Switch 2, la PlayStation 5 et la Xbox Series
. Le retrait de l'application pourrait donc être lié à une volonté de rationaliser le support des anciens titres.
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