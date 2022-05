Red Dead Redemption 2 : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Red Dead Redemption 2 ?

Quête principale → Entre 50 et 60 heures

→ Entre 50 et 60 heures Quête principale et plusieurs secondaires → Près de 80 heures.

→ Près de 80 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 150 heures.

Développé par Rockstar Studios et édité par Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 s'est rendu disponible en 2018 sur PS4 et Xbox One, puis en 2019 sur PC. D'ailleurs, depuis son lancement officiel, un grand nombre de joueurs se lancent dans l'aventure et se demandent, alors,Notons qu'il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu, car chaque joueur à sa propre façon de jouer. Pour autant, en fonction des différents retours et de sa propre expérience, il est possible de donner une durée de vie approximative. Ici, nous nous intéresserons exclusivement au jeu de base Red Dead Redemption 2, et nous ne prenons donc pas en compte Red Dead Online.Sans plus tarder, vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de, en fonction de vos objectifs : réaliser seulement la quête principale, faire l'histoire principale et quelques missions annexes ou bien terminer le jeu. Notez, par ailleurs, que le nombre d'heures peut varier si vous avez tendance à explorer chaque zone ou au contraire rusher. Dans le cas de Red Dead Redemption 2, c'est, d'ailleurs, un vaste monde ouvert qui est présenté aux joueurs et aux joueuses.Ce qui est relativement conséquent, vous en conviendrez très probablement.