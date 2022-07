Red Dead Redemption 2 : Le mod « Life of Crime » ajoute un contenu conséquent

PC Édition Standard → 25,39 € au lieu de 60 €, soit 58 % de réduction. Édition Ultimate → 30,69 € au lieu de 89,99 €, soit 66 % de réduction.

Sorti à la fin de l'année 2018 sur PS4, puis plus tard sur Xbox One et PC, Red Dead Redemption 2 a su conquérir le cœur des joueurs et des joueuses, mais aussi de la presse spécialisée. Depuis son lancement officiel sur PC, le titre de Rockstar Games ne cesse d'inspirer les moddeurs. D'ailleurs, l'un des mods proposés promet une nouvelle aventure.Le mod « Life of Crime » , disponible sur le site Nexusmods, propose aux joueurs et aux joueuses d'incarner un tout nouveau personnage, sortant du pénitencier de Siska et se lançant dans une nouvelle carrière. D'ailleurs, la description du mod, créé par CruelMasterMC, insiste sur ce point : « L'intérêt de ce mod est de jouer un tout nouveau personnage [...] et non d'incarner Arthur ou John ». De plus, ledit mod inclut deux nouvelles missions, soient un braquage de manoir et un braquage de train. Par ailleurs, un arbre de compétences est disponible et permet d'améliorer son personnage.Ainsi, grâce à « Life of Crime », les joueurs peuvent se plonger dans une nouvelle aventure, dont le contenu se veut assez conséquent. D'ailleurs, CruelMasterMC entend bien proposer des nouveautés, dans les mois à venir : « Je prévois de mettre régulièrement à jour ce mod et ajouter plusieurs jobs, comme chasseur de primes, et d'autres cambriolages, etc. ».Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose actuellement de belles réductions sur les versions PC et Xbox du jeu :