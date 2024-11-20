Red Dead Redemption 2 : L'acteur qui joue Arthur Morgan souhaite travailler avec Hideo Kojima

Roger Clark, qui interprète Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2, a manifesté son souhait de travailler avec Kojima.
Sorti en 2018, Red Dead Redemption 2
invite les joueurs et les joueuses à incarner Arthur Morgan, qui est interprété par l'acteur Roger Clark. Ce dernier a, récemment, indiqué qu'il désirait travailler avec Hideo Kojima
.
L'interprète d'Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2) souhaite travailler avec Kojima
Via une publication sur son compte Twitter/X, Roger Clark a mentionné Hideo Kojima et a manifesté son désir de travailler avec lui
. Pour être plus précis, nous pouvons lire les mots suivants dans ledit post : « Kojima est un génie, j'aimerais pouvoir travailler avec lui
». Cette publication n'est, d'ailleurs, pas passée inaperçue.
En effet, Hideo Kojima a répondu avec deux émoticônes (un avec deux mains jointes, et un avec deux mains formant un cœur) et a donc pris connaissance du souhait de Roger Clark. Ce dernier a par la suite commenté cette réponse et a déclaré :
Je suis heureux de savoir que vous l'avez vu, merci à tous d'avoir partagé votre merveilleux soutien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont changé une industrie d'une seule main, mais Kojima-San est l'un d'entre eux.
Reste à savoir si l'interprète d'Arthur Morgan, soit le protagoniste de Red Dead Redemption 2
, aura le droit à un rôle dans les prochaines productions vidéoludiques d'Hideo Kojima. Affaire à suivre, donc...
Pour conclure, rappelons que Red Dead Redemption 2
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.
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