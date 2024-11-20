Red Dead Redemption 2 : L'acteur qui joue Arthur Morgan souhaite travailler avec Hideo Kojima

Roger Clark, qui interprète Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2, a manifesté son souhait de travailler avec Kojima.

L'interprète d'Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2) souhaite travailler avec Kojima

Kojima is a genius, wish I could work with him — Roger Clark (@rclark98) November 17, 2024

Je suis heureux de savoir que vous l'avez vu, merci à tous d'avoir partagé votre merveilleux soutien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont changé une industrie d'une seule main, mais Kojima-San est l'un d'entre eux.

Sorti en 2018,invite les joueurs et les joueuses à incarner Arthur Morgan, qui est interprété par l'acteur Roger Clark.Via une publication sur son compte Twitter/X,. Pour être plus précis, nous pouvons lire les mots suivants dans ledit post : « Kojima est un génie, j'aimerais pouvoir travailler avec lui ». Cette publication n'est, d'ailleurs, pas passée inaperçue.En effet, Hideo Kojima a répondu avec deux émoticônes (un avec deux mains jointes, et un avec deux mains formant un cœur) et a donc pris connaissance du souhait de Roger Clark. Ce dernier a par la suite commenté cette réponse et a déclaré :Reste à savoir si l'interprète d'Arthur Morgan, soit le protagoniste de, aura le droit à un rôle dans les prochaines productions vidéoludiques d'Hideo Kojima. Affaire à suivre, donc...Pour conclure, rappelons queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.