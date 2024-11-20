Red Dead Redemption 2 : L'acteur qui joue Arthur Morgan souhaite travailler avec Hideo Kojima

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 novembre 2024 à 15h17
Roger Clark, qui interprète Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2, a manifesté son souhait de travailler avec Kojima.
Red Dead Redemption 2 : L'acteur qui joue Arthur Morgan souhaite travailler avec Hideo Kojima
Sorti en 2018, Red Dead Redemption 2 invite les joueurs et les joueuses à incarner Arthur Morgan, qui est interprété par l'acteur Roger Clark. Ce dernier a, récemment, indiqué qu'il désirait travailler avec Hideo Kojima.

L'interprète d'Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2) souhaite travailler avec Kojima

Via une publication sur son compte Twitter/X, Roger Clark a mentionné Hideo Kojima et a manifesté son désir de travailler avec lui. Pour être plus précis, nous pouvons lire les mots suivants dans ledit post : « Kojima est un génie, j'aimerais pouvoir travailler avec lui ». Cette publication n'est, d'ailleurs, pas passée inaperçue.
En effet, Hideo Kojima a répondu avec deux émoticônes (un avec deux mains jointes, et un avec deux mains formant un cœur) et a donc pris connaissance du souhait de Roger Clark. Ce dernier a par la suite commenté cette réponse et a déclaré : 
Je suis heureux de savoir que vous l'avez vu, merci à tous d'avoir partagé votre merveilleux soutien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont changé une industrie d'une seule main, mais Kojima-San est l'un d'entre eux.
Reste à savoir si l'interprète d'Arthur Morgan, soit le protagoniste de Red Dead Redemption 2, aura le droit à un rôle dans les prochaines productions vidéoludiques d'Hideo Kojima. Affaire à suivre, donc...

Pour conclure, rappelons que Red Dead Redemption 2 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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