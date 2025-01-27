Red Dead Redemption 2 établit un nouveau record de joueurs simultanés, 5 ans après

Près de sept ans après sa sortie, Red Dead Redemption 2 atteint un nouveau sommet de popularité sur Steam avec un record de joueurs simultanés.
Le 26 janvier 2025, Red Dead Redemption 2
, le célèbre jeu de Rockstar Games, a atteint un nouveau sommet de popularité sur Steam selon les données de SteamDB
. Une belle prouesse pour un jeu sorti en 2019 sur PC. Il semble suivre le même chemin que GTA 5, dans une moindre mesure.
Une promotion attractive à l'origine de cet engouement
Red Dead Redemption 2 a enregistré un pic de 86 717 joueurs connectés simultanément, dépassant ainsi son précédent record de 77 655 joueurs établi en novembre 2023.
Cette hausse significative du nombre de joueurs coïncide avec une promotion majeure proposée par Rockstar Games. Le jeu a été offert avec une réduction de 75 %, le rendant disponible pour seulement 14,99 €. Cette offre alléchante a sans doute incité de nombreux nouveaux joueurs à découvrir le jeu, tandis que d'anciens joueurs ont pu être tentés de replonger dans l'univers du Far West. Celle-ci est d'ailleurs valable jusqu'au 6 février.
Un succès durable pour un jeu acclamé
Sorti initialement en octobre 2018 sur consoles, puis en décembre 2019 sur PC, Red Dead Redemption 2 a été salué pour sa narration immersive, son monde ouvert riche et détaillé, ainsi que pour la profondeur de ses personnages. Au fil des ans, le jeu a continué à attirer une base de joueurs fidèle, et ce nouveau record démontre que son attrait demeure intact, même près de sept ans après sa sortie initiale.
Toutefois, une partie de la communauté se penche vers l'avenir et espère qu'un nouvel épisode sera annoncé. Ça ne sera pas pour tout de suite, puisque Rockstar est concentré sur GTA 6 prévu pour 2025 (titre qui figure d'ailleurs dans nos plus grosses attentes de l'année). Nous attendons d'ailleurs tous de nouvelles informations.
Pour rappel, Red Dead Redemption 2
est à retrouver sur PS4, Xbox One et PC. Si vous êtes intéressé par le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :
- PC
- Édition Standard → 13,29 € au lieu de 60 €, soit 78 % de réduction.
- Xbox
- Édition Standard → 13,99 € au lieu de 60 €, soit 77 % de réduction.
- Édition Ultimate → 15,99 € au lieu de 100 €, soit 84 % de réduction.
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