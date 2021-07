Red Dead Redemption 2 est un bon moyen pour en savoir davantage sur les animaux

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Celles et ceux qui ont joué àpourront vous dire que le titre deregorge de détails incroyables. Et bien que certains puissent paraître à première vue insignifiants, ils se révèlent être de véritables sources d'informations fiables.C'est ce qu'a remarqué le professeur de biologie de Cornouailles, nommésur Reddit , grâce à une étude à laquelle il a participé, avec le soutien de l'Université d'Exeter et du Truro College. Celle-ci avait pour but de déterminer si, et plus particulièrement grâce à l'immersion des environnements détaillés qui devraient permettre d'acquérir quelques connaissances, notamment sur la faune et la flore du monde réel.Pour mener cette étude à bien,, avec une tranche d'âge se situant entre 18 et 34 ans. Ainsi, 15 animaux ont été présentés au travers de photographies réelles, et ces deniers sont évidemment tous présents dans. Le but était de voir si oui ou non les participants parvenaient à les identifier et à les nommer.. Et pour aller plus loin dans cette étude, le professeur a révélé que ceux ayant le rôle de « naturaliste » dans le jeu ont obtenu de meilleurs résultats. Ce métier permet en effet d'en apprendre davantage sur les animaux, à condition bien évidemment de ne pas les tuer.Selon les dires de, même sine doit pas tomber entre les mains de joueurs mineurs, il reste tout de même un bon moyen éducatif, et plus attrayant qu'une liste d'animaux à apprendre par cœur.