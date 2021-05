Red Dead Redemption 2 est jouable en VR grâce à un mod

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le créateur de R.E.A.L GTA 5 vient de publier un autre mod, celui-ci permettant cette fois-ci. Grâce à celui-ci et à son accessibilité via la page Patreon du moddeur en question, (attention, vous devez être en possession d'un compte) à savoir, les joueurs PC peuvent désormais se plonger dans l'univers des terres de l'Ouest grâce à une jouabilité en VR.Le créateur explique sur la page que la mise en place de ce mod VR a nécessité une approche plus globale que celui de GTA 5., et selon ses dires, « l'API graphique qu'il prend en charge (Vulkan et DX12) est également plus complexe que DX11, sur lequel GTA 5 était basé ». Il a dû en effet mettre en place un nouveau framework pour introduire le VR àEn tout, il aura fallu six mois de travail à Luke Ross pour mettre en place ce mod VR dans Red Dead Redemption 2 , et par la suite, il a annoncé vouloir faire de même pour Cyberpunk 2077 Horizon Zero Dawn , et Assassin's Creed Valhalla