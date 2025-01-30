Red Dead Redemption 2 disponible dès à présent sur un nouveau support

Les joueurs Android qui le souhaitent peuvent jouer dès aujourd'hui à Red Dead Redemption 2. Mais cette bonne nouvelle cache en réalité deux faits surprenants.
Depuis son lancement le 26 octobre 2018, Red Dead Redemption 2
a intégré les catalogues PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. Mais le dernier ajout sur une nouvelle plateforme remonte à novembre 2019. Il est donc très étonnant de voir le jeu être proposé sur un nouveau support, d'autant qu'il s'agit des appareils Android. En effet, depuis le 29 janvier 2025, les joueurs mobiles possédant un appareil performant peuvent jouer au titre de Rockstar Games
. Pourtant, cette arrivée sur Android n'est pas à l'initiative des créateurs de GTA.
Red Dead Redemption 2 jouable sur un smartphone ou une tablette Android grâce à un émulateur
L'annonce n'est pas officielle. Mais le plus étonnant est que cette découverte a été faite de manière inattendue par un utilisateur de BiliBili. Sur cet équivalent chinois de YouTube, une vidéo montre tourner en local sur un smartphone Android. Pour réaliser cet exploit, un émulateur spécifique a été installé sur l'appareil en question.
Dénommé Winlator
, il est capable de faire fonctionner Windows sur tous les appareils équipés d'un Snapdragon 8 Elite.
L'émulateur permet donc de profiter de la version PC de Red Dead Redemption 2, à condition de posséder un smartphone assez récent. Cependant, cela n'est pas suffisant pour profiter d'une expérience de jeu optimale
. Sur cette version mobile non officielle, le titre de Rockstar Games peine à tourner à 60 FPS hors des phases de combat, souffre de nombreux ralentissements et peut être buggé. Si vous désirez jouer sur votre appareil Android, veillez à réduire les paramètres graphiques.
Malgré les problèmes rencontrés, cette découverte indique que le support mobile devient de plus en plus performant, ce qui pourrait inciter certains développeurs PC à proposer leurs titres sur smartphones et tablettes.
Pour rappel, Red Dead Redemption 2
est à retrouver sur PS4, Xbox One et PC. Si vous êtes intéressé par le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :
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