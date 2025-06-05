Red Dead Redemption 2 : Cette rumeur semble se confirmer, et ça fera plaisir à tout le monde

La rumeur était dans l'air depuis plusieurs semaines, et voici qu'elle gagne en crédibilité : Red Dead Redemption 2, le chef-d'œuvre de Rockstar Games, pourrait bientôt débarquer sur PS5, Xbox Series X/S ainsi que sur la Nintendo Switch 2.
La Nintendo Switch 2 est officiellement disponible, et va accueillir de nombreux titres qui n'étaient pas encore disponibles sur la première version de la Switch. Cyberpunk 2077
et Star Wars Outlaws
, pour ne citer que ces deux exemples, en font partie. Ils pourraient être suivis par un classique, l'un des meilleurs jeux depuis de la dernière décennie : Red Dead Redemption 2
, comme l'indiquent de nouvelles rumeurs, après que l'information a fuité une première fois le mois dernier
.
Une arrivée confirmée par un leaker réputé
Le célèbre insider NateTheHate
, connu pour ses précédentes fuites précises, a récemment évoqué lors d'un podcast
la possibilité très sérieuse d'une réédition du jeu emblématique de 2018 sur les consoles actuelles
, mais aussi un portage sur la Nintendo Switch 2.
Selon NateTheHate, une annonce officielle pourrait intervenir très prochainement, probablement lors d'un Nintendo Direct
, événement privilégié par la marque japonaise pour révéler ses grandes nouveautés. Rockstar en profiterait donc pour lancer une version native et optimisée pour la PS5 et la Xbox Series, histoire d'en profiter encore plus.
Une fenêtre de sortie estimée pour fin d'été/début d'automne
Le leaker indique par ailleurs que Rockstar Games viserait une sortie du titre sur ces nouvelles plateformes pour une période située entre la fin de l'été et le début de l'automne 2025. Autrement dit, les joueurs pourraient espérer retrouver Red Dead Redemption 2
entre septembre et octobre prochains, si ces informations venaient à être confirmées.
Cette période semble particulièrement stratégique, puisqu'elle permettrait à Rockstar de profiter à la fois de la fenêtre estivale très active en termes de sorties, mais aussi de préparer idéalement la saison des fêtes.
Un immense succès commercial prêt à conquérir de nouveaux horizons
Sorti initialement en 2018 sur PS4 et Xbox One, puis l'année suivante sur PC, Red Dead Redemption 2
a rapidement séduit joueurs et critiques grâce à son réalisme saisissant, son scénario profond et son monde ouvert incroyablement riche. À ce jour, le titre cumule plus de 74 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde, faisant de lui l'un des jeux vidéo les plus vendus de l'histoire.
Un tel portage sur Switch 2, PS5 et Xbox Series serait donc l'occasion idéale pour Rockstar Games de prolonger encore davantage son succès phénoménal auprès d'un nouveau public et tenter d'aller décrocher les 100 millions de ventes, ce qui n'est pas impossible compte tenu de la qualité du titre.
Si aucun détail technique n'a encore filtré, on peut toutefois imaginer des améliorations significatives sur ces nouvelles plateformes. Les joueurs devraient ainsi bénéficier d'une meilleure fluidité (avec un probable passage à 60 images par seconde), d'une résolution en 4K et de temps de chargement fortement réduits grâce aux SSD ultra-rapides des nouvelles consoles. Quant à la Nintendo Switch 2
, cette version pourrait offrir pour la première fois une expérience portable de grande qualité pour ce blockbuster visuellement époustouflant.
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