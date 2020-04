Red Dead Redemption 2 arrive dans le Xbox Game Pass

Les joueurs de Xbox vont avoir de quoi se réjouir ! Microsoft vient d’étoffer encore un peu plus son catalogue Xbox Game Pass, et va offrir aux joueurs le très célèbre Red Dead Redemption 2.

La nouvelle est tombée ce 23 avril, et quelle bonne nouvelle pour les joueurs de la console Xbox One de Microsoft. En effet,va rejoindre le catalogue déjà bien rempli du, et sera doncVoilà donc de quoi occuper les joueurs en ces temps compliqués, et surtout de découvrir le jeu desorti en octobre 2018 sur PlayStation et Xbox One ainsi qu'en novembre 2019 sur PC.Si le jeu dispose d', les joueurs auront également la possibilité de jouer à. Ce dernier a reçu il y a quelques mois maintenant une énorme mise à jour qui a apporté de nombreuses nouveautés permettant désormais aux joueurs de s'apprêter à de nouveaux rôles avec: marchand, collectionneur, chasseur de primes, et plus récemment distillateur. Malheureusement, Red Dead Redemption 2 ne fera pas son arrivée sur le Xbox Game Pass PC.Pour rappel, le Xbox Game Pass propose l'accès illimité à un large catalogue de jeux en échange d'un abonnement (mensuel, trimestriel ou annuel). Dès lors que vous mettez fin à celui-ci, vous n'aurez plus accès à ces jeux, sauf si vous les achetez par la suite. Une version Ultimate, proposant également un abonnement au Xbox Live, est disponible depuis peu.