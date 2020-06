Red Dead Online : Une semaine spéciale distillateurs et chasseurs de primes

Une belle semaine en perspective pour les chasseurs de primes et les distillateurs clandestins dans Red Dead Online.

Bonus pour les distillateurs clandestins et les chasseurs de primes

Avantages Twitch Prime

Une nouvelle semaine spéciale vient de débuter dans. Cette dernière est placée sous le signe des distillateurs et des chasseurs de primes.Cette semaine, toutes les ventes d'alcool vous. Ainsi, vous obtiendrez plus de RDO$ et plus de XP. De plus,. Ce n'est pas tout puisqueDu côté. Ainsi, obtenez plus de RDO$ et de XP pour votre rôle de chasseur. Aussi,, pour ainsi bénéficier de double RDO$ et double XP. Profitez également d'

N'hésitez pas à lier votre compte Social Club à votre compte Twitch Prime afin d'obtenir les récompenses spéciales Twitch. Obtenez 1000 RDO$ chaque mois ainsi que ces nouveaux cadeaux mensuels :

Remise de 5 lingots d'or pour l'étale du marchand

Récompenses de 6000 XP pour les marchands

40 % de réduction sur un cheval

40 % de réduction un box d'écurie

40 % de réduction sur un fusil de chasse

50 munitions incendiaires pour les fusils à pompe

Xbox One Édition Standard → 34,95 € au lieu de 70 €. Édition Spéciale → 39,99 € au lieu de 85 €. Édition Ultimate → 44,95 € au lieu de 100€.

PC Édition Standard → 36,99 € au lieu de 60 €. Édition Spéciale → 39,79 € au lieu de 75 €. Édition Ultimate → 43,99 € au lieu de 90 €.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Pour rappel,. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :