Red Dead Online : Une semaine placée sous le signe des collectionneurs, des braquages de propriétés bientôt disponibles

Les collectionneurs à l'honneur dans Red Dead Online

Gains doublés dans Red Dead Online

Mise à jour de Red Dead Online

Promotions de la semaine

40 % de réduction sur les jumelles de qualité, le détecteur de métaux, et la pelle Pellington.

30 % de réduction sur la machette Aguila (disponible chez Madame Nazar).

30 % de réduction sur le cheval Criollo.

30 % de réduction sur les tenues de collectionneurs.

30 % de réduction sur tous les holsters.

5 lingots de réduction pour le sac de collectionneur.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 5 juillet recevront une récompense pour une interaction gratuite, ainsi que des offres de -30 % sur le prix du bar et un objet de rôle novice ou prometteur pour distillateur clandestin.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Depuis ce 8 juin dans, les collectionneurs ont le vent en poupe. Si vous en faites partie, c'est le moment ou jamais d'en profiter puisque vous pouvez bénéficier d'rapportée à Madame Nazar.Aussi, la découverte de nouveaux objets vous permettra de vous octroyer, et tous les collectionneurs recevront trois cartes de tarot, et ceux dont le rang est inférieur à 20 recevront une récompense pour 1 000 XP de rôle. Pour finir, ceux qui gagneront plus de 5 rangs cette semaine, ou dont le rang est déjà supérieur à 15, recevront une carte de collectionneur gratuite et 2 cartes au trésor.Cette semaine dans, la série à la une permet de repartir avecau travers des épreuves suivantes :eta profité de l'occasion pour communiquer quelques informations sur. Selon le communiqué, de nouvelles aventures illégales seront disponibles cet été, et des propriétés pourront être braquées dans les 5 états en mode exploration. Le studio nous en dira plus dans les jours à venir.Comme chaque semaine, plusieurs promotions sont disponibles dansPour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.