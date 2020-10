Red Dead Online : Un ours esprit doré arrive

Un nouvel ours légendaire et une nouvelle étude de vitalisme

Depuis quelques semaines, les animaux légendaires envahissent les terres de l'Ouest dans Red Dead Online, et cela ne semble pas se calmer puisqu'un nouvel ours légendaire a été aperçu !Nommé, ce dernier est rare et très hostile. Il n'a pas hésité à s'en prendre aux braconniers se trouvant. Si vous désirez entreprendre une mission de traque afin de mettre la main si celui-ci, vous devez d'abord vous rendre auprès d'Harriet, l'amoureuse de la nature, afin d'enclencher la mission. Cependant, prenez toutes les précautions possibles, car l'ours esprit doré ne se laissera pas faire si facilement.Si vous parvenez àde cet ours légendaire afin de le ramener à Harriet,. Également,. Pour ce faire, récolter plusieursafin de vous transformer en sus scrofa.Vous pouvez aussi décider de, l'ancien chasseur. Celui-ci se fera un plaisir de vous proposer un nouveau manteau sur mesure avec la magnifique fourrure de cette bête.Alors que, vous recevrez durant cette nouvelle semaine, si vous vous connectez à Red Dead Online entre le 6 et le 12 octobre,De plus, de nouveaux bonus sont disponibles :Cette semaine dans Red Dead Online, les promotions concernent surtout les naturalistes :Pour rappel,