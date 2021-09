Red Dead Online : Trois nouvelles missions disponibles via Télégramme

Trois nouvelles missions de Télégramme disponibles dans Red Dead Online

Bonus et promotions disponibles dans Red Dead Online

30 % de réduction sur les boxes d'écurie.

30 % de réduction sur tous les chevaux.

Les soins de chevaux sont gratuits.

5 lingots d'or de réduction sur l'étal du boucher.

5 lingots d'or de réduction sur la distillerie.

40 % de réduction pour les joueurs de rangs 10 sur le chariot de chasse.

30 % de réduction sur les cosmétiques du catalogue Wheeler, Rawson & Co..

30 % de réduction sur les personnalisations et améliorations des distilleries clandestines.

30 % de réduction sur les ponchos.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 25 octobre obtiendront une récompense pour 40 bons de Capital, ainsi qu'une offre de -50 % sur le pistolet Mauser.

Depuis ce 28 septembre dans, le mystérieux J a de nouvelles missions pour vous :La première consiste à aller abattre une cible au centre de la ville de Saint Denis, mais attention, vous ne disposez que de sa description vestimentaire. Quant à la seconde, vous devez libérer quelques otages qui ont été faits prisonniers par la bande de Del Lobo, mais attention, ils sont armés jusqu'aux dents. Enfin, la troisième et dernière mission consiste à récupérer des plans d'un braquage d'une bande très bien organisée. La tâche ne sera pas si simple et vous devez faire preuve de sang froid et de discretion.Cette semaine dans, les propriétaires de distillerie clandestine et les marchands vont pouvoir se remplir les poches grâce. Par ailleurs, si vous faites partie de ces derniers, vous recevrez une récompense de 25 marchandises et un réapprovisionnement de moût, ainsi qu'un bonus de 2 000 XP si vous êtes en possession du Club des Fins tireurs n°3.Voici les promotions disponibles depuis ce 28 septembre :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.