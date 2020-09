Red Dead Online : Trois nouveaux mouflons légendaires sont disponibles

Trois mouflons légendaires sont arrivés

Nos naturalistes en herbe vont encore avoir beaucoup de travail en cette nouvelle semaine dans. Desont disponibles et voici tout ce que vous devez savoir.Comme annoncé plus haut,. La première se nomme. Habillé de sa fourrure noire et blanche, celui-ci se trouveLa deuxième espèce se nomme quant à elle. Ce dernier a trouvé refugeEnfin, le troisième, appelé, se trouve à. Il est facilement reconnaissable grâce à ses cornes rouge sombre.Afin de mettre la main sur ces nouvelles bêtes,afin que celle-ci lance la mission. De plus, vous recevrez gratuitement un poncho de votre choix.Grâce à l'arrivée de ces trois mouflons légendaires, Gus est désormais en capacité de vous confectionner une nouvelle tenue avec les peaux de nos bêtes à cornes.De la nouveauté est arrivée du côté des collectionneurs.. Afin de les trouver, achetez-lui une carte de collection fossile, mais prenez soin d'avoir en votre possession la pelle de terrain Pennington ainsi que le détecteur de métaux. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à partir à l'aventure sur les terres de l'Ouest.Les événements aléatoires seront lucratifs pour quiconque y participe :(hormis Œuf de condor). De plus, cette semaine, accomplissez 5 défis du jour pour recevoir une récompense pour 5 phéromones d'animal légendaire.Cette semaine dans, le catalogues'étoffe encore un peu plus avec l'arrivée de nouveaux vêtements et de coloris :De nouvelles promotions sont disponibles dans Red Dead Online, et ce, jusqu'au 21 septembre prochain :Pour rappel,