Red Dead Online : Semaine spéciale pour les modes de confrontation et les courses

Voici une nouvelle semaine spéciale dans Red Dead Online, qui cette fois-ci met les modes de confrontation et les courses à l'honneur.

Modes de confrontation et défis

Vêtements à durée limitée

Chapeau de tuyau de poêle éventé

Chapeau Owanjila

Veste Benbow

Manteau Eberhart

Pantalon Concho

Les bas maudits

Bottes Bowyer

Chaussures Salter

Bonus et réductions de la semaine

50 % de réduction sur les modifications du campement

40 % de réduction sur les carabines

60 % de réduction sur les chapeaux

70 % de réduction sur les pantalons

Avantage PS Plus

Xbox One Édition Standard → 34,95 € au lieu de 70 €. Édition Spéciale → 39,99 € au lieu de 85 €. Édition Ultimate → 44,95 € au lieu de 100€.

PC Édition Standard → 36,99 € au lieu de 60 € Édition Spéciale → 40,51 € au lieu de 75 € Édition Ultimate → 45,75 € au lieu de 90 €.



Dès ce mardi 5 mai, profitez de cette semaine spéciale modes de confrontation et courses pour bénéficier des bonus et ainsi voir vos gains doubler et parfois même tripler.Vous êtes l'as de la gâchette ? Prouvez-le en allant jouer aux différents modes de confrontation disponibles dans. Cette semaine,. De plus, si vous parvenez à accomplir 3 défis quotidiens cette semaine, vous gagnerez égalementVoici des articles disponibles, mais pour un temps limité du catalogue Wheeler, Rawson & Co.afin d'acquérir ces derniers.Si vous avez décidé d'entreprendre une des carrières de l'Ouest, sachez que vous aurez, mais également 5 lingots d'or de réduction sur l'étale du marchand, le sac du collectionneur et sur toutes les propriétés de Moonshine Shack.Cette semaine, tous les abonnés PS Plus recevront gratuitement une carte au trésor ainsi qu'un pack de démarrage pour les pêcheurs comprenant 5 leurres spéciaux pour le lac, 5 leurres spéciaux pour les marais, 5 leurres spéciaux pour la rivière.Pour rappel,. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :