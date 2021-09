Red Dead Online : Repoussez les ennemis et raflez la mise avec Appel aux armes

Repoussez les ennemis et raflez la mise avec Appel aux armes dans Red Dead Online

Le Club des Fins Tireurs n°3 est disponible dans Red Dead Online

Bonus et nouvelles promotions

5 lingots de réduction sur la licence de chasseur de primes.

30 % de réduction sur les schémas, recettes de rôle.

40 % de réduction sur les ceintures holster de rôles.

40 % de réduction sur les chevaux bretons.

40 % de réduction sur les étriers.

40 % de réduction sur toutes les munitions.

50 % de réduction sur les éperons.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 28 septembre obtiendront une récompense pour une recette d'études sur le vitalisme gratuite, ainsi qu'une offre de -50 % sur l'objet établi ou distingué de leur choix pour le rôle de naturaliste.

Les villes sont prises d'assaut par des hordes d'ennemis, et les habitants comptent sur vous pour y mettre fin. Pour cela, rejoignez vos alliés et préparez-vous à descendre des vagues d'assaillants armés dans divers lieux grâce à. Ces missions vous permettent d'obtenir le double de RDO$ et d'XP à tous ceux qui seront prêts à se battre.. Comme le précédent mini-passe, celui-ci peut vous permettre de débloquer 25 récompenses exclusives, et vous donne également accès à des bonus spéciaux. Disponible au prix de 25 lingots d'or, les détenteurs des 2 passes du club des fins tireurs précédents qui achèteront le 3e cette semaine recevront une récompense de 25 bons de Capital et 10 récompenses de voyage rapide.Cette semaine dans, les missions en mode exploration vous permettront de gagner 2x plus de récompenses avec RDO$ et XP doublés. En plus de celles-ci, faites les poches aux malheureux tombés dans les, lespour trouver plus de Capital qu'à l'accoutumée cette semaine.Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.