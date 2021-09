Red Dead Online : Récompenses doublées pour les collectionneurs

Profits doublés pour les collectionneurs dans Red Dead Online

Gains doublés et nouvelles promotions dans Red Dead Online

40 % de réduction sur les cartes de collectionneur.

5 lingots de réduction sur le sac de collectionneur.

40 % de réduction sur la pelle.

40 % de réduction sur le détecteur de métaux.

30 % de réduction sur les tenues de rôle de collectionneur.

30 % de réduction sur les chevaux Criollos.

40 % de réduction sur tous les pistolets.

30 % de réduction sur les doubles cartouchières.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 28 septembre obtiendront une récompense pour une recette d'études sur le vitalisme gratuite, ainsi qu'une offre de -50 % sur l'objet établi ou distingué de leur choix pour le rôle de naturaliste.

Les collectionneurs sont de nouveau sous le feu des projecteurs en cette nouvelle semaine dans. Depuis ce 14 septembre, vous pouvez en effet repartir avecauprès de Madame Nazar. Par ailleurs, pour tout objet trouvé, vous gagnerez 2x plus d'XP, et ceux qui parviendront à remplir la collection hebdomadaire bénéficieront d'Enfin, tous les collectionneurs qui joueront àdans la semaine à venir recevront une carte de collectionneur gratuite indiquant l'emplacement de caches de pièces de valeur.Cette semaine dans, vous avez la possibilité de gagner 2x plus de gains avec. Que vous soyez gagnant ou perdant, vous aurez le double d'XP et de RDO$.Venez en aide à Jessica LeClerk et son complice Horley pour venger cette dernière.Voici les promotions disponibles depuis ce 14 septembre dans Red Dead Online :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.