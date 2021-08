Red Dead Online : Récompenses doublées dans les braquages de camps et de propriétés

Récompenses doublées dans les braquages de camps et de propriétés dans Red Dead Online

50 % de réduction sur les consommables du médecin.

30 % de réduction sur les chevaux polyvalents.

30 % de réduction sur le poteau de voyages rapides.

30 % de réduction sur les armes de lancer.

30 % de réduction sur les bandanas.

30 % de réduction sur les objets cosmétiques de rôle de Madame Nazar.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 30 août obtiendront une récompense pour recevoir un chapeau gratuit jusqu'au rang 15, ainsi que des offres de -50 % sur le fusil Rolling Block et de -30 % sur une sélection d'équipement pour le camp dans la boutique du campeur.

Cette semaine dans, vous avez la possibilité de faire place nette. En d'autres termes, vous pouvez depuis ce 17 août dévaliser des camps et des propriétés au travers de Nettoyage de printemps, Prix du sang, ou Argent sale et sales méfaits. Ces missions vous permettront de repartir avec des RDO$ et XP doublés.Lors de vos escapades, n'hésitez pas à aller rendre visite à l'un de vos contacts et terminer l'une de ces missions pour repartir avec un petit bonus : une récompense pour une paire de gants déverrouillée jusqu'au rang 15, disponible dans les 72 heures.Depuis la semaine du 10 août,a accueilli le deuxième mini-passe du Club des Fins Tireurs. Si vous n'êtes toujours pas en sa possession, sachez que vous recevrez un bonus de 300 RDO$ et de 2 000 XP lors de son achat. Pour rappel, il est affiché au prix de 25 lingots d'or.Que vous ayez choisi la voie de l'honneur ou non, votre dévouement sera récompensé. Les joueurs de rang 100 et plus qui ont un bas niveau d'honneur durant les 7 prochains jours déverrouilleront l'interaction Face à face dans le but de provoquer les ennemis. D'autre part, les joueurs de rang 100 et plus qui démarrent la semaine avec un niveau d'honneur élevé et qui parviennent à le conserver obtiendront l'interaction Rire jovial.Des colis un peu spéciaux vont faire leur arrivée. Pour les obtenir, jouez à tout moment cette semaine pour retrouver 3 toniques puissants et 3 fortifiants miracles spéciaux au bureau de poste ou dans le coffre de votre camp.Voici les promotions disponibles depuis ce 17 août :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.