Red Dead Online : RDO$ doublés dans plusieurs missions

RDO$ doublés dans la Propriété, C'est le vol, De mèche, et d'autres dans Red Dead Online

30 % de réduction sur les chevaux de labeur.

50 % de réduction sur les selles.

40 % de réduction sur les tentes.

30 % de réduction sur cartouchières simples.

50 % de réduction sur les barbes et accessoires chez les barbiers.

30 % de réduction sur les gants, jambières et demi-jambières.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 28 septembre obtiendront une récompense pour une recette d'études sur le vitalisme gratuite, ainsi qu'une offre de -50 % sur l'objet établi ou distingué de leur choix pour le rôle de naturaliste.

Cette semaine est réservée aux pires criminels de. C'est auprès de Sean Macguire, Anthony Foreman, Joe, et de James Langton que vous aurez la possibilité de repartir avec le double de RDO$ grâce aux différents crimes proposés, dont ces derniers :etD'autre part, si vous parvenez à terminer l'un de ces crimes, vous bénéficierez d'une réduction de 50 % sur une selection de bottes. De plus, tous les crimes et opportunités octroient le double d'XP de carte de compétence jusqu'au 6 septembre.Tous les joueurs devont bénéficier de 100 munitions express gratuites pour carabine, fusil et revolver. Par ailleurs, les joueurs de rang 100 ou plus recevront une carte au trésor gratuite.Dernière semaine avant de voir disparaîtreet ses 25 récompenses à débloquer. Pour rappel, il est affiché au prix de 25 lingots d'or. D'autre part, les joueurs qui achètent les quatre passes obtiendront une récompense pour recevoir le passe d'Halloween n° 2 gratuitement.Voici les promotions disponibles depuis ce 31 août :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.