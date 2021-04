Red Dead Online : Missions télégramme et Série à la une sont à l'honneur

Nouveaux bonus disponibles dans Red Dead Online

Série à la une

Missions télégramme

Bonus

Nouvelles promotions de Red Dead Online

50 % de réduction sur toutes les munitions.

40 % de réduction sur la boutique du campeur.

40 % de réduction sur tous les schémas et les recettes des receleurs.

40 % de réduction sur les pistolets, les holsters et les revolvers.

40 % de réduction sur les ponchos.

50 % de réduction sur les provisions.

Wheeler, Rawson & Co.

Jambière Griffith

Chapeau Flowell

Manteau Fernwater

Manteau Torranca

Veste Porter

Double cartouchière Carbow

Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants : une licence de chasseur de primes, une lisière couleur améthyste pour le chariot de chasseur de primes. De plus, les joueurs qui se connectent à Prime Gaming avant le 10 mai recevront des offres et récompenses pour un fusil à petit gibier gratuit, -30 % sur le chariot de chasse et 50 marchandises de marchand gratuites.

De plus, lorsque vous aurez terminé une de ces missions, Si vous êtes en possession du 5e Pass du Hors-la-loi, à savoir : une tenue de rôle, une interaction ou un accessoire, et ce, gratuitement. De plus, 5 voyages rapides vous seront offerts. Pour en profiter, dirigez-vous vers un panneau de « voyage rapide ». Les nouvelles promotions sont disponibles depuis ce 20 avril dans Red Dead Online : Une nouvelle édition limitée est disponible pour les amateurs de mode : Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.