Red Dead Online : Livrez les criminels à la justice pour cette nouvelle semaine

Livrez le criminels à la justice dans Red Dead Online

Double XP dans Red Dead Online

Promotions de la semaine

50 % de réduction sur les Bolas.

30 % de réduction sur la tenue et interaction de chasseur de primes prestigieux, et couleurs du chariot de chasseur de primes.

30 % de réduction sur les selles améliorées.

40 % de réduction sur les chevaux bretons.

30 % de réduction sur les doubles cartouchières.

30 % de réduction sur les chemises, corsets et robes.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associeront leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming avant le 7 juin recevront des offres de 50 % de remise sur l'appareil photo amélioré et sur une sélection de tenues déverrouillées jusqu'au rang 15, ainsi que des récompenses pour 5 fortifiants de discrétion et 5 phéromones d'animal légendaire.

De nouvelles tâches vous attendent si vous êtes chasseur ou chasseuse de primes. Cette semaine dans, vous allez en effet devoir mettre sur la main sur. Suite à cela, vous repartirez avecAussi,ainsi que 100 munitions haute vélocité pour fusils. Les chasseurs de primes expérimentés de rang 30 qui souhaitent échanger leur XP de rôle contre de l'or verront leurs gains doubler cette semaine : 1 lingot d'or pour 10 000 XP de chasseur de primes au lieu des 50 pépites d'or habituelles.Pour ceux qui hésiteraient à se lancer dans l'aventure des chasseurs de primes, sachez que si vous sautez le pas en achetant la licence, vous recevrez, et ce gratuitement 25 couteaux de lancer et 50 munitions à tête fendue pour carabines. De plus, vous économiserez 3 lingots d'or lors de l'achat de celle-ci.Depuis ce mardi, les événements en mode exploration compétitifs vous permettent de repartir avec deux fois plus d'XP qu'à l'ordinaire.Comme chaque semaine,dispose de nouvelles promotions :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.