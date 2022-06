Red Dead Online : Les récompenses du mois de juin 2022

Bonus de juin sur Red Dead Online

Des RDO$ et de l'XP doublés dans toutes les ventes d'alcool de contrebande

Des RDO$ et de l'XP triplés dans les missions de distillateur scénarisées

Du 7 au 13 juin → chapeau de vagabond et foulard fin

→ chapeau de vagabond et foulard fin Du 14 au 20 juin → chemise de soirée française (homme) / chemisier Iniesta (femme) et gilet de grande occasion

→ chemise de soirée française (homme) / chemisier Iniesta (femme) et gilet de grande occasion Du 21 au 27 juin → pantalon de smoking (homme) / pantalon McCrum (femme) et bottes du fier prêcheur

→ pantalon de smoking (homme) / pantalon McCrum (femme) et bottes du fier prêcheur Du 28 juin au 4 juillet → manteau ajusté et ceinture holster As de la gâchette décorée

Du 7 au 13 juin → Série extrême - New Austin Détruisez 5 barrages des agents des Fraudes pour recevoir un bonus de 100 RDO$

Du 14 au 20 juin → Série pro extrême Escortez Jessica LeClerk à son rendez-vous avec Amos Lancing et terminez la mission scénarisée Anéantie par le chagrin pour recevoir une offre pour 5 lingots d'or de remise sur un thème de bar au choix

Du 21 au 27 juin → Série Cible à abattre extrême Les distillateurs ayant atteint le rang 20 et terminé une vente de distillateur clandestin cette semaine recevront une offre de 40 % de remise sur un objet de distillateur clandestin établi ou distingué

Du 28 juin au 4 juillet → Série extrême - Saint Deni s Les distillateurs de rang 5 ou plus recevront une offre de 40 % de remise sur une sélection de manteaux

s

Alors que GTA Online continue d'être alimenté par les joueurs, par le biais de quelques petites mises à jour hebdomadaires et, de temps à autre, des ajouts majeurs,. En effet, cela fait déjà un bout de temps que Rockstar ne leur a pas proposé une mise à jour digne de ce nom, sautant parfois les mises à jour hebdomadaires, ayant pour conséquence le mécontentement de la communauté. Comme pour les mois précédents,, sans aucun ajout., alors que les bonus suivants sont appliqués :Si vous souhaitez avoir un peu plus d'action, vous pourrez vous diriger vers(or, DRO$ et XP). Du côté des missions en mode exploration, il sera possible de gagner des récompenses rapportant 50 % de plus. Naturellement, divers tenues et accessoires peuvent être obtenus gratuitement selon le calendrier ci-dessous :Enfin, les carnages dans les séries à la une seront, chaque semaine, récompensés par des bonus plus ou moins intéressants :Espérons que le mois de juillet soit un peu plus conséquent avec quelques ajouts, même si cela semble peu probable, compte tenu du silence de Rockstar à propos du multijoueur de Red Dead Redemption 2