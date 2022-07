Red Dead Online : Les récompenses du mois de juillet 2022

Les bonus de Red Dead Online en juillet

5 – 11 juillet → série explosive Déterrez la hache de guerre et participez à Appel aux armes cette semaine pour profiter d'une offre pour une remise de 50 % sur le revolver LeMat Atteignez la vague 8 ou plus sur n'importe quelle carte d'Appel aux armes cette semaine pour repartir avec une offre pour un fusil à petit gibier gratuit

12 – 18 juillet → série Ennemi public extrême Défendez les innocents et vos alliés contre des vagues d'assaillants dans Appel aux armes cette semaine pour recevoir une offre pour une remise de 40 % sur le fusil à pompe de votre choix Les joueurs coutumiers des activités criminelles qui termineront au moins un contrat Prix du sang et une opportunité Prix du sang cette semaine recevront le chapeau avec gardénia rouge en récompense

19 – 25 juillet → série Pillage et Trésor de guerre extrême Tous les participants à Appel aux armes cette semaine profiteront d'une offre pour une remise de 30 % sur n'importe quelle arme afin de les récompenser de leurs efforts contre les hordes de hors-la-loi Les voyageurs intrépides qui termineront 2 évènements du mode exploration recevront une nouvelle veste : la veste Charro bleue pour les hommes et la veste Ballard bleue pour les femmes

26 juillet – 1er août → série Dernier survivant extrême Finissez le mois en beauté en jouant à Appel aux armes pour profiter d'une récompense pour un composant d'arme gratuit Les joueurs qui rejoindront un groupe permanent pour jouer à Appel aux armes recevront les jambières Shaffer de couleur rouge afin de les remercier d'avoir accompli leur devoir



Alors que GTA Online continue d'être alimenté par les joueurs, par le biais de quelques petites mises à jour hebdomadaires et, de temps à autre, des ajouts majeurs,. En effet, cela fait déjà un bout de temps que Rockstar ne leur a pas proposé une mise à jour digne de ce nom, sautant parfois les mises à jour hebdomadaires, ayant pour conséquence le mécontentement de la communauté. Comme pour les mois précédents,, sans aucun ajout.. Les missions en mode exploration seront également lucratives, avec là aussi des RDO$ et XP doublés. En outre, Rockstar précise les missions de chasseur de primes permettent de recevoir deux fois plus d'XP de personnage et de rôle. Si vous souhaitez encore plus de récompenses, vous pourrez saccager les repaires de bandes.Enfin, en plus des différentes promotions, voici le programme des autres récompenses pour les séries à la une, permettant de remporter trois fois plus de RDO$ :Comme vous l'aurez remarqué, les bonus mensuels sont un peu maigres. Espérons que le mois d'août soit différent.