Red Dead Online : Les joueurs s'adressent à Rockstar Games en organisant une rencontre hilarante

Les joueurs de Red Dead Online ont voulu faire passer un message au très célèbre studio Rockstar Games. Leur façon de faire était à la fois drôle et subtile.

Cela fait plusieurs mois que les joueurs de Red Dead Online se sentent abandonnés par Rockstar Games. La raison ? Aucune mise à jour n'a été déployée, et ce depuis de longs mois. Hormis les quelques changements hebdomadaires avec les nouveaux bonus et avantages, soit pas moins de sept mois sans réelles nouveautés. Ainsi, les joueurs ont décidé de mener une action pacifique en organisant des rencontres. Suite à un concours de mode organisé le mois dernier sur le thème de Saint-Denis. Ainsi, l'un des membres de la communauté a expliqué que les joueurs ayant participé à cette rencontre pacifique ont partagé sur les réseaux sociaux quelques clichés de cette dernière. Ainsi, nous pouvons retrouver sur Twitter et Reddit plusieurs photos de ces derniers transformés en clowns l'instant de quelques minutes. L'une des rencontres les plus hilarantes est surement. Nous pouvons y voir plus d'une dizaine de joueurs, tous habillés de la même façon et marchant de manière nonchalante, accompagné d'un fond sonore provenant de la taverne située juste à côté de ces derniers. Pour toutes celles et ceux qui désireraient rejoindre ces communautés de Red Dead Online afin de participer à cette petite fête, vous pouvez rejoindre le Discord juste ici . Attention, vous n'avez que jusqu'au 16 juillet prochain afin de faire part de votre candidature.