Red Dead Online : Les joueurs inventent leur propre sport, le Pigby

Le Pigby, le nouveau sport des joueurs de Red Dead Online

Le temps peut parfois paraître long sur. En cause, le manque de nouveautés de la part de Rockstar Games. Bien que le studio ait annoncé deux mises à jour , dont, les joueurs ont pris leur mal en patience en créant un nouveau sport.C'est sur Reddit que nous avons pu apercevoir ce nouveau sport qu'est. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore,. Le principe est simple : un joueur, qui est désigné comme étant l'arbitre, dépose un cadavre de cochon (ou d'oiseau, comme dans la vidéo Reddit) sur le sol. De chaque côté se trouvent deux équipes de joueurs. Lorsque l'arbitre recule et donne le top départ, les équipes doivent se dépêcher d'attraper le cadavre du pauvre cochon afin de l'amener de l'autre côté du "terrain".Le résultat est assez violent et hilarant à la fois, et pour les connaisseurs, le Pigby ressemble à s'y méprendre au mur de la mort que nous pouvons voir lors des concerts de métal et de deathcore. Avec leur imagination débordante, les joueurs vont très certainement inventer d'autres sports encore méconnus du public et nous offrir quelques minutes de bonne ambiance.Pour rappel, dès le 28 juillet prochain,. Cette dernière apportera une nouvelle carrière de l'ouest, ainsi qu'un Pass du hors-la-loi inédit.