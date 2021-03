Red Dead Online : Les joueurs déçus du passe du Hors-la-loi n°5

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Suite au lancement de ce nouveau passe du Hors-la-loi, la communauté de Red Dead Online n'a pas hésité à se plaindre sur Twitter Reddit , ou encore YouTube . Les joueurs ont en effet fait savoir leur mécontentement, et la raison de cette colère est assez simple, celui-ci est vide et pauvre en « belles récompenses ».À traversde Red Dead Online et des joueurs, nous comprenons que. Habituellement, Rockstar Games a pour habitude de proposer ses différents passes avec des nouveautés majeures comme l'apparition du rôle de naturaliste, ou encore les primes légendaires hebdomadaires.Cette fois-ci,. Les vêtements disponibles sont décrits comme étant plus adaptés à un contenu d'Halloween qu'à des habits de véritables bandits, avec entre autres un chapeau arboré de têtes de mort, ou encore des bottes habillées de crânes d'oiseaux, ainsi qu'une fausse barbe, celle-ci ayant beaucoup déçu les joueurs.Espérons que le passe du Hors-la-loi n°6 sera un peu plus satisfaisant et accompagné d'une nouveauté majeure, pour que Red Dead Redemption 2 bénéficie d'un regain d'intérêt.