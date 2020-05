Red Dead Online : Les distillateurs encore à l'honneur

Voici une nouvelle semaine spéciale qui débute dans Red Dead Online. Découvrez sans plus attendre ce qui vous attend !

Bonus pour les distillateurs et les collectionneurs

Une collection de vêtements de retour

Le Tasman

Le Danube

Chapeau de Manteca

Chapeau de cosaque

Chapeau Boutell

Manteau Irwin

Promotions de la semaine

Avantages Twitch Prime

Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Social Club et Twitch Prime recevront le sac de collectionneur, l'alambic en cuivre poli et 5 rangs pour le rôle de distillateur clandestin.

Avantages PS Plus

Ce mois-ci, les abonnés à PlayStation Plus recevront un pack de pêcheur débutant, incluant 5 leurres de lac spéciaux, 5 leurres de marais spéciaux, 5 leurres de rivière spéciaux, ainsi qu'une carte au trésor de Clingman Nord.

Xbox One Édition Standard → 34,95 € au lieu de 70 €. Édition Spéciale → 39,99 € au lieu de 85 €. Édition Ultimate → 44,95 € au lieu de 100€.

PC Édition Standard → 36,99 € au lieu de 60 € Édition Spéciale → 40,51 € au lieu de 75 € Édition Ultimate → 43,99 € au lieu de 90 €.



Cette nouvelle semaine est placée sous le signe de la Distillerie Clandestine dans Red Dead Online ! Profitez des bonus afin de gagner plus de récompenses.. Profitez de cette semaine pour vendre votre alcool et ainsi obtenir. De plus, si vous faites également partie des, sachez que toutes les pointes de flèches et tous les œufs d'oiseaux que vous trouverez vous rapporteront. Pour ce faire, ramenez vos objets trouvés auprès de Madame Nazar.Retrouvez des vêtements dupour une durée limitée. En effet, vous avez jusqu'au 25 mai prochain pour remplir votre garde de robes de ces quelques pièces de vêtements.Profitez de cette semaine afin de bénéficier de! Comme chacun le sait, lorsque vous voulez créer un groupe permanent dans, vous devez vider vos poches et débourser une somme assez conséquente. Vous avez désormais jusqu'au 8 juin prochain pour créer votre propre gang et dominer les terres de l'Ouest.Aussi, bénéficiez dePour rappel,. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :