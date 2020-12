Red Dead Online : Les chasseurs de primes d'élite sont arrivés

La licence chasseur de primes prestigieux disponible dans Red Dead Online

À la poursuite de Gene Beau Finley

Nouveau Passe du Hors-la-loi

Améliorations, bonus, nouveaux chevaux et plus

- 30 % sur les schémas et recettes

- 30 % sur les armes de corps-à-corps

- 40 % dans la boutique du campeur

- 30 % sur tous les emplacements d'écurie

- 30% sur toutes les carabines

- 30 % sur tous les pistolets

- 30 % sur le revolver Schofield

- 30 % sur tous les chevaux

- 30 % sur toutes les selles et selles améliorées

- 30 % sur tous les manteaux (hormis les manteaux en peau d'animaux légendaires)

- 30 % sur tous les gilets

- 40 % sur toutes les tenues, y compris les tenues de rôle

Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants : Une licence de chasseur de primes gratuite, une récompense pour une lisière couleur améthyste pour votre chariot de chasseur de primes. De plus, associez votre compte Prime Gaming avant le 21 décembre pour recevoir une récompense pour un cheval Breton gratuit ainsi que 100 RDO$.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, annoncée il y a plusieurs semaines par, est disponible depuis ce 1décembre dans. Outre le fait que le titre est devenu un standalone,Au programme de cette nouvelle licence qui vient compléter celle déjà existante,afin d'obtenir les améliorations spécifiques à ce dernier, mais aussi des variantes d'armes et des nouveaux criminels à capturer. Ainsi,via le menu des récompenses.Aussi,, ainsi que 40 % de réduction sur les objets de chasseurs de primes, et ce, jusqu'au rang 20.Cette semaine dansdoit être capturé mort ou vif. Il s'agit de, connu pour avoir attaqué des banques dans tout le Sud. Cet ancien dandy. Dans celui-ci, des vêtements luxueux adaptés au climat hivernal, de nouveaux schémas de sacoche, de nouvelles pages pour apprendre des compétences, des améliorations photographiques avancées, des dollars bonus, 30 lingots d'or, des cadeaux spéciaux et bien plus. Afin de fêter l'arrivée de celui-ci,: l'appareil photo amélioré, et pour les chasseurs de primes, la nouvelle option de gestion des moulinets dans le menu Joueur pour sélectionner et modifier les moulinets qu'ils ont appris.Comme une nouvelle n'arrive jamais seule,. De plus,, formez un groupe avec vos amis les plus fidèles, ainsi que lors des évènements du mode exploration.De plus,, et tous les joueurs de Red Dead Online recevront des récompenses pour 2 000 points d'XP de club et de chasseur de primes.